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Capítulo 35 de 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol en español, Juicio de Kaya

En el Capítulo 35 de 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol, gratis y en español, la familia Albora se prepara para el juicio de Kaya. Descubre aquí cómo transcurre la interrogación.

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HERO - DK - CIUDAD LEJANA 2026
42:22 min
Ciudad Lejana Cap 21 de septiembre.png
Ciudad Lejana - Capítulo 35: La familia Albora se prepara para el juicio de Kaya
Ciudad Lejana
42:16
Capítulo 34
Nare amenaza con un arma a Sadakat avergonzada de ser su hija
Ciudad Lejana Cap 17 de septiembre.png
42:18
Capítulo 33
Sadakat le confiesa a Cihan que Boran es hijo de Ecmel
Ciudad Lejana 16 de septiembre.png
42:14
Capítulo 32
Sadakat quiere aprovechar para acabar con Ecmel
Ciudad Lejana Cap 21 de septiembre.png
42:22
Capítulo 35
La familia Albora se prepara para el juicio de Kaya

Capítulo 35 Ciudad Lejana: La familia Albora se prepara para el juicio de Kaya

Cihan sigue tras la pista del motociclista con las pruebas para sacar a Kaya de la cárcel. Fidan y Zahin llevan a Zerrin a declarar en el juzgado y todo se tensiona cuando la interrogan en el estrado.

Por: Caracol Televisión
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Ciudad Lejana
42:16
Capítulo 34
Nare amenaza con un arma a Sadakat avergonzada de ser su hija
Ciudad Lejana Cap 17 de septiembre.png
42:18
Capítulo 33
Sadakat le confiesa a Cihan que Boran es hijo de Ecmel
Ciudad Lejana 16 de septiembre.png
42:14
Capítulo 32
Sadakat quiere aprovechar para acabar con Ecmel
Ciudad lejana Capítulo 15 de septiembre.png
42:37
Capítulo 31
Alya visita la tumba de Boran reclamando por sus acciones en vida
Ciudad Lejana Cap 14 de septiembre.png
42:19
Capítulo 30
Alya descubre el video que Bora le dejó a Cihan sobre sus últimos deseos
Ciudad Lejana Cap 11 de septiembre.png
42:25
Capítulo 29
Nare escapa del hospital destrozada por la presión de todos
Ciudad Lejana Cap 21 de septiembre.png
42:22
Capítulo 35
La familia Albora se prepara para el juicio de Kaya