42:22 min Ciudad Lejana - Capítulo 35: La familia Albora se prepara para el juicio de Kaya 42:16 Capítulo 34 Nare amenaza con un arma a Sadakat avergonzada de ser su hija 42:18 Capítulo 33 Sadakat le confiesa a Cihan que Boran es hijo de Ecmel 42:14 Capítulo 32 Sadakat quiere aprovechar para acabar con Ecmel 42:22 Capítulo 35 La familia Albora se prepara para el juicio de Kaya

Capítulo 35 Ciudad Lejana: La familia Albora se prepara para el juicio de Kaya Cihan sigue tras la pista del motociclista con las pruebas para sacar a Kaya de la cárcel. Fidan y Zahin llevan a Zerrin a declarar en el juzgado y todo se tensiona cuando la interrogan en el estrado.