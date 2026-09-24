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Capítulo 38 de 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol, completa y gratis. Sadakat cuenta su secreto
En el Capítulo 38 de 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol, gratis y en español, los hijos de Sadakat se enteran del pasado de su madre. Descubre aquí su reacción y sus sentimientos.
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Ciudad Lejana
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Capítulo 38 Ciudad Lejana: los hijos de Sadakat se enteran del pasado de su madre
42:18 min
Ciudad Lejana - Capítulo 38:
los hijos de Sadakat se enteran del pasado de su madre
42:15
Capítulo 37
Alya y Cihan discuten luego de su intento fallido por escapar del país junto a Deniz
42:08
Capítulo 36
Cihan logra obtener pruebas cruciales y demuestra la inocencia de Kaya en el juicio
42:22
Capítulo 35
La familia Albora se prepara para el juicio de Kaya
42:18
Capítulo 38
los hijos de Sadakat se enteran del pasado de su madre
Capítulo 38 Ciudad Lejana: los hijos de Sadakat se enteran del pasado de su madre
Cihan finalmente les revela la identidad del padre de Boran a Kaya y a Nare, su embarazo y cómo su padre los salvó en ese momento. Ahora ya saben el porqué del odio hacia Ecmel y su familia.
Por:
Caracol Televisión
|
24 de Septiembre, 2026
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42:15
Capítulo 37
Alya y Cihan discuten luego de su intento fallido por escapar del país junto a Deniz
42:08
Capítulo 36
Cihan logra obtener pruebas cruciales y demuestra la inocencia de Kaya en el juicio
42:22
Capítulo 35
La familia Albora se prepara para el juicio de Kaya
42:16
Capítulo 34
Nare amenaza con un arma a Sadakat avergonzada de ser su hija
42:18
Capítulo 33
Sadakat le confiesa a Cihan que Boran es hijo de Ecmel
42:14
Capítulo 32
Sadakat quiere aprovechar para acabar con Ecmel
42:18
Capítulo 38
los hijos de Sadakat se enteran del pasado de su madre
Ciudad Lejana
Capítulo 37 Ciudad Lejana: Alya y Cihan discuten luego de su intento fallido por escapar del país junto a Deniz
Ciudad Lejana
Capítulo 36 Ciudad Lejana: Cihan logra obtener pruebas cruciales y demuestra la inocencia de Kaya en el juicio
Ciudad Lejana
Capítulo 35 Ciudad Lejana: La familia Albora se prepara para el juicio de Kaya
Ciudad Lejana
Capítulo 34 Ciudad Lejana: Nare amenaza con un arma a Sadakat avergonzada de ser su hija
Ciudad Lejana
Capítulo 33 Ciudad Lejana: Sadakat le confiesa a Cihan que Boran es hijo de Ecmel
Ciudad Lejana
Capítulo 32 Ciudad Lejana: Sadakat quiere aprovechar para acabar con Ecmel
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