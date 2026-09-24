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Capítulo 38 de 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol, completa y gratis. Sadakat cuenta su secreto

En el Capítulo 38 de 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol, gratis y en español, los hijos de Sadakat se enteran del pasado de su madre. Descubre aquí su reacción y sus sentimientos.

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HERO - DK - CIUDAD LEJANA 2026
42:18 min
Ciudad Lejana Cap 24 de septiembre.png
Ciudad Lejana - Capítulo 38: los hijos de Sadakat se enteran del pasado de su madre
Ciudad Lejana 23 de septiembre.png
42:15
Capítulo 37
Alya y Cihan discuten luego de su intento fallido por escapar del país junto a Deniz
Ciudad Lejana Cap 22 de septiembre.png
42:08
Capítulo 36
Cihan logra obtener pruebas cruciales y demuestra la inocencia de Kaya en el juicio
Ciudad Lejana Cap 21 de septiembre.png
42:22
Capítulo 35
La familia Albora se prepara para el juicio de Kaya
Ciudad Lejana Cap 24 de septiembre.png
42:18
Capítulo 38
los hijos de Sadakat se enteran del pasado de su madre

Capítulo 38 Ciudad Lejana: los hijos de Sadakat se enteran del pasado de su madre

Cihan finalmente les revela la identidad del padre de Boran a Kaya y a Nare, su embarazo y cómo su padre los salvó en ese momento. Ahora ya saben el porqué del odio hacia Ecmel y su familia.

Por: Caracol Televisión
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Ciudad Lejana 23 de septiembre.png
42:15
Capítulo 37
Alya y Cihan discuten luego de su intento fallido por escapar del país junto a Deniz
Ciudad Lejana Cap 22 de septiembre.png
42:08
Capítulo 36
Cihan logra obtener pruebas cruciales y demuestra la inocencia de Kaya en el juicio
Ciudad Lejana Cap 21 de septiembre.png
42:22
Capítulo 35
La familia Albora se prepara para el juicio de Kaya
Ciudad Lejana
42:16
Capítulo 34
Nare amenaza con un arma a Sadakat avergonzada de ser su hija
Ciudad Lejana Cap 17 de septiembre.png
42:18
Capítulo 33
Sadakat le confiesa a Cihan que Boran es hijo de Ecmel
Ciudad Lejana 16 de septiembre.png
42:14
Capítulo 32
Sadakat quiere aprovechar para acabar con Ecmel
Ciudad Lejana Cap 24 de septiembre.png
42:18
Capítulo 38
los hijos de Sadakat se enteran del pasado de su madre