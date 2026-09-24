42:18 min Ciudad Lejana - Capítulo 38: los hijos de Sadakat se enteran del pasado de su madre 42:15 Capítulo 37 Alya y Cihan discuten luego de su intento fallido por escapar del país junto a Deniz 42:08 Capítulo 36 Cihan logra obtener pruebas cruciales y demuestra la inocencia de Kaya en el juicio 42:22 Capítulo 35 La familia Albora se prepara para el juicio de Kaya 42:18 Capítulo 38 los hijos de Sadakat se enteran del pasado de su madre

Capítulo 38 Ciudad Lejana: los hijos de Sadakat se enteran del pasado de su madre Cihan finalmente les revela la identidad del padre de Boran a Kaya y a Nare, su embarazo y cómo su padre los salvó en ese momento. Ahora ya saben el porqué del odio hacia Ecmel y su familia.