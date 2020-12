A Ciegas: el imperdible thriller que te hará cerrar los ojos del susto

Madelaine Petsch (Riverdale ) interpreta a una chica que sufre un ataque por parte de un desconocido y queda ciega por la complejidad de las heridas en sus ojos. Ahora debe comenzar una nueva vida a partir de un difícil proceso de recuperación y adaptación a su nueva realidad. Aunque ha perdido la vista, su instinto permanece en alerta máxima, y allí donde debe encontrar seguridad, comienza a sospechar que su agresor aún anda cerca, pero pocos le creen.

Madelaine Petsch, conocida por interpretar a Cheryl Blossom en la famosa serie 'Riverdale' compartió unos minutos en exclusiva con Caracoltv.com para hablar sobre su experiencia en 'A Ciegas':

CTV.com: Ellen es ciega desde el comienzo de la película, nos encantaría saber ¿cómo preparaste tu cuerpo para compensar lo que tus ojos no podían?

MP: Vi muchas entrevistas; Investigué mucho para que se sintiera auténtico. Realmente preparé el personaje para no perderla de vista. Me concentré principalmente en los sentimientos detrás de eso, la desolación, la soledad, el miedo, la sensación de que estás perdiendo algo que has tenido durante toda tu vida. Y luego eso hizo que fuera fácil de poner en mi cuerpo, ya tenía los sentimientos dentro de mí. Definitivamente fue un desafío, pero en su mayor parte me siento cómoda por la forma en que lo obtuve, y estoy feliz de haberme enfocado tanto en el interior, en su corazón, en sus sentimientos, más que en cualquier otra cosa.

CTV.com: ¿Cómo encarnaste emocionalmente a este personaje tan complejo? ¿cómo cruzaste la puerta de lo que eres en tu escencia a lo que es Ellen?

Con alguien como Ellen fue difícil. Cuando me iba a casa sentía que todavía tenía partes de ella, todavía sentía lo que ella sentía. Sentía que me iba a la cama y todavía era Ellen, me despertaba y todavía era Ellen. Con este personaje era complejo. La forma en que me meto en Ellen, en sus huesos, es a través de su emoción. Ella es muy oscura y deprimida y se encuentra en un lugar muy difícil de su vida desde el comienzo de la película. Y creo que algo con lo que me relacioné con ella es ese sentimiento de aislamiento y soledad, de repente lo sentí. Pude ponerme en mente a través de mis propias experiencias personales y luego crear a través de eso.

CTV.com: Vienes de trabajar para un elenco enorme en 'Riverdale', ¿cómo fue trabajar con un elenco tan pequeño?

MP: Estuve en cada escena de esta película, lo cual es una experiencia genial para mí viniendo de un programa diferente donde hay tantas historias todo el tiempo. Esto realmente se trataba solo de Ellen, sentí que toda la película estaba realmente escrita con las líneas de Ellen, lo cual es una sensación genial y, obviamente, aterradora. Pero fue agradable, tengo mucha suerte, En Riverdale tengo a todos mis amigos cercanos, son mi familia, me siento muy cerca de ellos, pero trabajar con un equipo de personas durante solo un mes y sentirme tan cerca como lo hice, creo que solo puede suceder en un reparto y un equipo tan pequeños.

Sobre 'A Ciegas' A.K.A 'Sightless':

Ellen Ashland sobrevive a un feroz ataque que la deja ciega por quemaduras en sus nervios ópticos y se enfrenta a su nueva situación en un estado de total miedo y terror. Aunque tiene la ayuda de los médicos, enfermeros y la policía, se encuentra completamente sola porque su único hermano está inubicable en algún lugar de Japón. De la agresión sólo recuerda algunos pasajes y está segura de que un hombre la embistió con especial premeditación y sin ánimo de robarle, por más que no encuentren su celular y un violín de mucho valor. Este angustiante escenario se ve complejizado por desafío de adaptarse a la cruda realidad de no volver a ver su vida.

Ahora dispone de un cuidador por dos meses. Clayton es un especialista en la transición de individuos que han sufrido algún tipo de amputación y que necesitan adaptarse a una nueva forma de vida. Junto a él debe aprender a asumir su discapacidad visual y a usar el resto de sus sentidos como verdaderos radares de lo que ella ya no puede ver. Y cuando esa nueva percepción de la realidad despierta, Ellen comienza a sospechar que su agresor está más cerca de lo que ella supone y debe convencer al pequeño círculo que la rodea de que sus aprensiones son ciertas. Ahora necesita ser más astuta y extremar su intuición por sobre lo que escucha y toca.

A Ciegas es protagonizada por Madeleine Petsch (Ellen), Alexander Koch (Clayton), Jarrod Crawford (detective Bryce), Lee Jones (Russo) y December Ensminger (Lana).

Los sentidos se ponen a prueba en A Ciegas, el nuevo estreno del sello cinematográfico Particular Crowd y TNT, que se podrá ver desde este lunes 14 de diciembre.

FICHA TÉCNICA

Título

A Ciegas

(Sightless)

Protagonistas

Madelanine Petsch (Riverdale)

Alexander Koch (Under the Dome / Always Shine)

Jarrod Crawford (Belong / Angel)

Lee Jones (The Bastard Executioner)

December Ensminger (Proof of the Devil 2 / True Detective)

Director

Cooper Karl

Guion

Cooper Karl

Género

Thriller

Duración

89 minutos.

SOBRE PARTICULAR CROWD

Particular Crowd es el sello de películas originales de Turner Latin America, una compañía WarnerMedia. Con un catálogo de 30 films ya realizados y otros en producción para obtener 60 títulos más en 2020, el sello ofrece películas en inglés de diversos géneros: comedia, comedia romántica, terror, suspenso y películas adolescentes y familiares.

Con base en Los Ángeles, Particular Crowd posee acuerdos de desarrollo, cofinanciación y producción con importantes compañías. Además, busca descubrir nuevos talentos para proporcionarle acceso y oportunidades a la próxima generación de cineastas.