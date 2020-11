'Crazy, not Insane', un documental acerca de la mente de asesinos seriales

La psiquiatra Dorothy Otnow Lewis dedicó su carrera al estudio de asesinos en busca de respuestas para la pregunta sobre por qué matamos. 'Crazy, Not Insane', con dirección y producción del ganador del Oscar® Alex Gibney (“Agentes del Caos” y “Desangrando a Silicon Valley”, de HBO), explora como si fuera la historia de un detective científico, las iniciativas de la Dra. Lewis a lo largo de su vida para lograr ver los homicidios más allá de los detalles terribles, observando críticamente el corazón y la mente de los asesinos.

Exhibido en la selección oficial del Festival Internacional de Venecia de 2020, el documental presenta a la Dra. Lewis y su investigación, que incluye entrevistas grabadas en el corredor de la muerte y examina las experiencias formativas y disfunciones neurológicas de asesinos famosos como Arthur Shawcross y Ted Bundy, desafiando la noción del mal y la idea de que los asesinos no deberían haber nacido.

La renombrada psiquiatra y escritora Dorothy Lewis comenzó su carrera trabajando con chicos, inclusive jóvenes infractores violentos. Ese contacto con testimonios de abuso físico y sexual en la infancia la llevó a investigar cómo los traumas infantiles –en general asociados a algunos daños neurológicos– pueden sembrar las semillas de impulsos asesinos en adultos.

Sus descubrimientos la convirtieron en una especialista en trastorno de identidad disociativo (anteriormente conocido como trastorno de personalidades múltiples), a medida que observaba de primera mano cómo los asesinos alternaban sus personalidades –o sus “alters”, como les llama– durante el período en que ella los examinaba.

Aunque las conclusiones de la Dra. Lewis hayan sido muchas veces rechazadas por colegas, como el conocido psiquiatra forense Park Dietz, sus filmaciones de entrevistas en el corredor de la muerte muestran transformaciones significativas de “alters” desarrollados en la infancia, muchas veces como una forma de soportar e incluso vengarse del dolor sufrido.

Entre los casos más conocidos presentados por la Dra. Lewis está el de Arthur Shawcross, condenado en 1991 por el asesinato de 11 mujeres. Mientras las grabaciones de las charlas de Lewis con Shawcross lo muestran con los “alters” de su madre vengativa y de un caníbal del siglo XIII, en el juicio fue considerado sano y culpable. Lewis también fue unas de las últimas personas a entrevistar a Ted Bundy, poco antes de su ejecución.

En una cinta de audio incluida en el documental, Bundy fue excepcionalmente sincero con la psiquiatra, y reveló nuevos detalles contrarios a lo que se sabía sobre él. Una de las cosas que Lewis lamenta es nunca haber podido examinar el cerebro de Bundy, para buscar pistas sobre aquello que lo llevó a ser uno de los asesinos seriales más famosos del mundo.

Este documental es una innovación de estilo de Gibney (el director), quien usa una combinación ecléctica de cinema verité, grabaciones en video de evaluaciones psiquiátricas, animaciones diseñadas a mano y filmaciones caseras con el objetivo de explorar las complejidades de la mente humana.

Textos de la Dra. Lewis son leídos por la actriz Laura Dern (“Big Little Lies”, de HBO, y “The Tale”) para proporcionar más información sobre su carrera y los casos que siguió. Con imágenes de la psiquiatra garabateando en libros de notas en su desarreglada estancia, transformada en taller de clases de dibujo de formas humanas, el retrato que Gibney compone de Lewis pretende mostrar a una mujer de curiosidad ilimitada dispuesta a explorar zonas que otros no están dispuestos a conocer.

Además de Shawcross y Bundy, entre otros asesinos famosos condenados y prisioneros en el corredor de la muerte, evaluados por la Dra. Lewis, están Mark David Chapman, David Wilson, Marie Moore y Joseph Paul Franklin.

El documental también incluye un video de la entrevista de la Dra. Lewis con el “ejecutor viajante” Sam Jones, un electricista que ejecutó centenas de sentencias de pena de muerte. Mientras afirma haber electrocutado en la silla eléctrica sin remordimiento a asesinos condenados, Jones muestra una serie de pinturas perturbadoras que hizo después de cada ejecución, que revelan su perturbación interna.

El título 'Crazy, Not Insane' es una referencia coloquial al conflicto que el sistema judicial – ámbito donde ciertos pedidos de justicia pueden transformarse en deseos de venganza– mantiene con el mundo de la ciencia médica respecto a la definición de enfermedad mental grave. Durante muchos años, Dorothy Lewis atestiguó en casos de pena de muerte sobre si los asesinos condenados tenían sanidad mental suficiente para ser condenados. Sus descubrimientos y conocimientos forenses ayudaron a cambiar leyes y el modo en que los abogados llevaban adelante casos de sus clientes condenados a muerte.

El documental también aborda la pena de muerte en sí misma, destacando la investigación que señala que los estados donde hay pena de muerte tienden a tener un índice de asesinatos más alto que los demás, cuestionando la teoría de que la pena de muerte desalienta la violencia. La producción plantea una cuestión importante: si los asesinos peligrosos son detenidos y las personas están protegidas, ¿por qué la sociedad está tan decidida a ejecutar a esos seres humanos?

HBO Documentary Films presenta 'Crazy, Not Insane', una producción de Jigsaw Production dirigida por Alex Gibney, quien también es productor, Ophelia Harutyunyan, Erin Edeiken y Joey Marra; producción ejecutiva de Stacey Offman, Richard Perello y Maiken Baird; productoras ejecutivas: Nancy Abraham y Lisa Heller.

'Crazy, Not Insane' inaugura la exhibición de una colección de cinco documentales fascinantes sobre crímenes que se estrenan los martes, a partir del 24 de noviembre. Cada uno va más allá de los titulares sensacionalistas, explora el componente humano en todos los aspectos de un crimen e investiga con profundidad el mundo interno y el mundo externo de criminales, víctimas y sobrevivientes. Estos son los títulos que componen la antología:

THE MYSTERY OF DB COOPER (1º de diciembre), dirigido por John Dower, aborda el único secuestro de avión no esclarecido en la historia de los Estados Unidos, que sigue motivando grandes especulaciones sobre la identidad de los secuestradores, casi 50 años después. Este documental de investigación explora las diversas teorías alrededor del caso, presentando las historias de cuatro personas cuyas familias y amigos creen que podrían haber sido aquel “DB Cooper”, el hombre que secuestró el vuelo 727, saltó del avión en el estado de Washington usando un paracaídas, llevándose US$ 200.000 y de quien nunca más se oyó hablar.

BABY GOD (8 de diciembre), dirigido por Hannah Olson, con producción ejecutiva de los nominados al Oscar® Heidi Ewing y Rachel Grady, es una investigación impactante sobre el especialista en fertilidad Dr. Quincy Fortier, de Las Vegas, que ayudó a centenares de parejas en la lucha por la concepción. Décadas después, muchas niños nacidos por medio de sus procedimientos descubrieron en sitios de ADN y genealogía que el Dr. Fortier había usado su propio esperma para embarazar a sus madres, sin el conocimiento ni el consentimiento de ellas, provocando un reconocimiento preocupante en lo que se refiere a la herencia genética, al significado de la familia y al dilema de revelar secretos dolorosos. El documental fue seleccionado para SXSW 2020.

ALABAMA SNAKE (15 de diciembre), producido y dirigido por Theo Love, producido por Bryan Storkel y con guión de Theo Love y Bryan Storkel, explora la historia de Glenn Summerford, un ministro pentecostal acusado de intentar matar a su propia mujer con una víbora de cascabel en la tranquila ciudad de Scottsboro, Alabama. Los detalles de la investigación y el juicio del caso aterraron a la familia y a la comunidad durante décadas. El documental cuenta con el historiador y folclorista de los montes Apalaches, Dr. Thomas Burton, que dedicó su vida a estudiar la cultura, las creencias y el folclore de los manipuladores pentecostales de serpientes, componiendo un retrato gótico sureño de Glenn Summerford y su historia de posesión demoníaca.

THE ART OF POLITICAL MURDER (16 de diciembre) tiene dirección de Paul Taylor, producción de Teddy Leifer y Regina K. Scully, producción ejecutiva de los ganadores del Oscar® George Clooney y Grant Heslov, y está basado en el premiado libro homónimo de Francisco Goldman. El documental cuenta la historia del asesinato en 1998 del activista por los derechos humanos guatemalteco, el obispo Juan Gerardi, que impactó a un país devastado por décadas de violencia política. La producción destaca al equipo de jóvenes investigadores que se encargan del caso y que, buscando la verdad, comienzan a revelar una red de conspiración y corrupción que involucra a los más altos niveles del gobierno.