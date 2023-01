‘The smiling Lombana’, documental de Daniela Abad que desnuda a Tito Lombana

En entrevista con Darío Arismendi, Diana Abad Lombana dice: “yo soy una persona muy familia, me gusta estar con mi familia. La primera sociedad que uno conoce es la familia. Y, de pronto, observando en la que había crecido, encontré en dos personajes que podían hablar más de mi familia y de otras familias. De unas emociones, dolores y pecados comunes a la sociedad. Me parecía importante escarbar en las manchas”.

“¿Quién es el otro y hasta qué punto puede uno conocer al otro?” son algunas de las preguntas que se realizaba Abad durante la realización de este documental. Concluyendo que no se puede juzgar sino tratar de entender y que, a veces, la sociedad te lleva a tomar decisiones que no son correctas, por lo que se debe ser muy firme en las convicciones para no caer.

Publicidad

Tito Lombana fue un escultor colombiano que viajó por el mundo, pero también se dejó seducir por el dinero fácil. Su obra más renombra fue “Los zapatos viejos”. A él no le gustaban las normas, dice Abad.

¿Qué nos pasó como sociedad? Es otra reflexión que hace la cineasta.

Vea esta entrevista completa.

Síganos en Twitter en @EnterateCaracol

Publicidad