'Tal para cual', una película para cuestionarse el verdadero significado del amor

Un chico con dudas acerca de su sexualidad y una joven solitaria deciden unir sus vidas mientras tratan de superar sus propios conflictos internos.

El film, escrito, dirigido y protagonizado por James Sweeney , es una comedia romántica que se centra en Todd, un chico que cree no ser gay y que tiene un profundo miedo a la soledad. Mientras busca una salida a ambos problemas conoce a Rory, una joven con muchas inseguridades, miedos y frustraciones. Juntos inician un camino en el que se sienten protegidos, con permiso para que sus propias disfunciones tengan un espacio de expresión y en donde predomina la constante charla sobre el sexo. El largometraje estrenará en TNT el lunes 23 de noviembre, a las 10 de la noche.

No se puede amar a alguien más hasta que aprendas a amarte a ti mismo.

Caracoltv.com logró cruzar un par de palabras con el alma de este film, James Sweeney :

CTV.com: ¿Que nos puedes contar sobre la experiencia de dirigirte a ti mismo?

JS: “Definitivamente es muy retador dirigir y actuar al mismo tiempo, pero se hace cada vez mejor con la práctica. Lo que hice fue rodearme de gente muy talentosa y de ahí en adelante fue mucho más fácil. A veces tienes tanto encima y tan poco tiempo que no puedes rectificar lo que acaba de suceder, pues es el doble de tiempo, sobre todo en las escenas de diálogos largos o complejos que son casi el 99% de esta película”. James Ríe. “Creo que actuar y dirigir es una relación simbionte que comparte una misma energía. Dirigirse a sí mismo tiene sus pros y contras”.

CTV.com: Cuéntanos sobre los retos de la producción de 'Tal Para Cual':

JS: “parte de la naturaleza de un film independiente es tener muy poco tiempo por defecto, de manera que el trabajo previo con los actores no se desarrolla bajo largas prácticas, a veces casi que conoces al actor inmediatamente frente a la cámara y solo esperas lo mejor. Debo aceptar que me pregunté demasiado cómo saldrá antes de entrar al set, pero afortunadamente todo salió bien. Hay tomas que parecen tener un trabajo especial en trucajes complejos o grúas (en especial la secuencia en dónde están sentados en el borde de la cama y se divide la cámara), pero la verdad es que usamos marcas en el piso y cinta por todos lados para lograrlo, hay cosas grandes que puedes lograr con buena planeación y un bajo presupuesto”.

“Siento que el amor es una palabra indefinible, por eso simplemente lo llamamos amor”J.S.

CTV.com: ¿Cuál es la definición de amor para ti?

“¡Es una gran pregunta!”, James ríe nervioso mientras cubre su rostro y reclina la silla para atrás. “Esto es muy complejo de responder. Creo que el amor puede tener muchas definiciones, por ejemplo, yo amo a mi familia, pero jamás tendría sexo con ellos”, luego de pensar un rato en un silencio casi incomodo el director de la película se recompone y dice “siento que el amor es una palabra indefinible, por eso simplemente lo llamamos amor”

Sobre la película:

Todd cree que su entono le ha condicionado para ser gay, pero a sus 25 años se mantiene virgen y no ha tenido relaciones con hombres ni con mujeres. Decidido por algunas de sus fobias a seguir una vida heterosexual, su primera experiencia con una chica no resulta como esperaba y finaliza con una sorpresa y un ataque de pánico. Rory, por su parte, es una actriz en busca sus primeros papeles, pero choca con lo que ella considera audiciones humillantes. Además de una personalidad insegura, fue víctima de un abuso sexual y prefiere mantener distancia con los hombres. Sus vidas toman un rumbo común cuando se conocen en una biblioteca y comienzan a cultivar una relación que crece por un camino alternativo.

Tras unas semanas de convivencia, Todd le pide a Rory que sea su novia e inician un poco convencional idilio en donde la identidad sexual y el deseo pasan a ser dos protagonistas importantes de la relación, que incluso lleva a ambos a un acuerdo lejos del erotismo y en donde su amor crece sin pausas. Una relación que sorprende a los padres de Todd, a sus amigos Meg y Ryder, y a su terapeuta la doctora Larson. Todos ellos reaccionan ante esta historia con sus propios intereses y prejuicios. La inusual pareja debe enfrentarse ahora al desarrollo mismo de su relación, al despertar del propio deseo, a las dudas personales y a las inevitables etapas que toda historia de amor enfrenta en su propia evolución.

En Tal Para Cual: dos almas gemelas buscan un camino al amor alejado de cualquier estereotipo. Está protagonizada por James Sweeney (Todd), Katie Findlay (Rory), Dana Drori (Meg), James Scully (Ryder) y Tracie Thoms (doctora Larson).

FICHA TÉCNICA

Título: Tal Para Cual - (Straight Up)

Protagonistas

James Sweeney

Katie Findlay (The Killing, The Carrie Diaries, How to Get Away With Murder)

Dana Drori (Rebel in the Rye)

James Scully (You, Heathers)

Tracie Thoms (Annie, El Diablo Viste a la Moda)

Director: James Sweeney

Guión: James Sweeney

Género: Comedia Romántica

Duración: 95 minutos

Por: Román Avendaño.