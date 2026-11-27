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Capítulo 67 'Alas Rotas', novela turca de Caracol en español, Emel sigue enojada con Azime
En el Capítulo 67 de 'Alas Rotas', novela turca de Caracol, gratis y en español, Emel sigue enojada con su madre por perder a Fazil. Descubre aquí Azime cómo trata de arreglarlo.
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Capítulo 67 Alas Rotas: Emel sigue enojada y culpando a su madre
55:07 min
Alas Rotas - Capítulo 67:
Emel sigue enojada y culpando a su madre
55:13
Capítulo 66
Zerrin quiere cenar con Zeynep y Onur
55:45
Capítulo 65
Nefise lleva la petición de divorcio a Muzaffer
55:04
Capítulo 64
Ahmed aparece y descubre que su padre murió
55:07
Capítulo 67
Emel sigue enojada y culpando a su madre
Capítulo 67 Alas Rotas: Emel sigue enojada y culpando a su madre
Después de que Fazil rompiera su relación y la culpara de engañarlo y buscarlo solamente por interés, Emel se siente destrozada y culpa por todo a su madre y a su interminable ambición.
Por:
Caracol Televisión
|
27 de Noviembre, 2026
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55:13
Capítulo 66
Zerrin quiere cenar con Zeynep y Onur
55:45
Capítulo 65
Nefise lleva la petición de divorcio a Muzaffer
55:04
Capítulo 64
Ahmed aparece y descubre que su padre murió
55:40
Capítulo 63
Ashley le declara su amor a Onur
3:12
Capítulo 62
la policía sigue creyendo que Ahmed falleció
55:31
Capítulo 61
Muzaffer ordena vigilar a Nefise
55:07
Capítulo 67
Emel sigue enojada y culpando a su madre
Alas Rotas
Capítulo 66 Alas Rotas: Zerrin quiere cenar con Zeynep y Onur
Alas Rotas
Capítulo 65 Alas Rotas: Nefise lleva la petición de divorcio a Muzaffer
Alas Rotas
Capítulo 64 Alas Rotas: Ahmed aparece y descubre que su padre murió
Alas Rotas
Capítulo 63 Alas Rotas: Ashley le declara su amor a Onur
Alas Rotas
Capítulo 62 Alas Rotas: la policía sigue creyendo que Ahmed falleció
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Capítulo 61 Alas Rotas: Muzaffer ordena vigilar a Nefise
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