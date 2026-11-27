55:07 min Alas Rotas - Capítulo 67: Emel sigue enojada y culpando a su madre 55:13 Capítulo 66 Zerrin quiere cenar con Zeynep y Onur 55:45 Capítulo 65 Nefise lleva la petición de divorcio a Muzaffer 55:04 Capítulo 64 Ahmed aparece y descubre que su padre murió 55:07 Capítulo 67 Emel sigue enojada y culpando a su madre

Capítulo 67 Alas Rotas: Emel sigue enojada y culpando a su madre Después de que Fazil rompiera su relación y la culpara de engañarlo y buscarlo solamente por interés, Emel se siente destrozada y culpa por todo a su madre y a su interminable ambición.