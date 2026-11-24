55:04 min Alas Rotas - Capítulo 64: Ahmed aparece y descubre que su padre murió 55:40 Capítulo 63 Ashley le declara su amor a Onur 3:12 Capítulo 62 la policía sigue creyendo que Ahmed falleció 55:31 Capítulo 61 Muzaffer ordena vigilar a Nefise 55:04 Capítulo 64 Ahmed aparece y descubre que su padre murió

Capítulo 64 Alas Rotas: Ahmed aparece y descubre que su padre murió Al regresar a su casa luego de despertar en el hospital, Ahmed se encuentra con su tío y le pregunta por su padre. El tío le cuenta que se fue a la tumba pensando que Ahmed había muerto.