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Capítulo 64 'Alas Rotas', novela turca de Caracol, Ahmed apareció y vio a su padre enterrado
En el Capítulo 64 de 'Alas Rotas', novela turca de Caracol, gratis y en español, Ahmed apareció y vio a su padre enterrado. Descubre aquí su reacción y con quién se encuentra inesperadamente.
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Capítulo 64 Alas Rotas: Ahmed aparece y descubre que su padre murió
55:04 min
Alas Rotas - Capítulo 64:
Ahmed aparece y descubre que su padre murió
55:40
Capítulo 63
Ashley le declara su amor a Onur
3:12
Capítulo 62
la policía sigue creyendo que Ahmed falleció
55:31
Capítulo 61
Muzaffer ordena vigilar a Nefise
55:04
Capítulo 64
Ahmed aparece y descubre que su padre murió
Capítulo 64 Alas Rotas: Ahmed aparece y descubre que su padre murió
Al regresar a su casa luego de despertar en el hospital, Ahmed se encuentra con su tío y le pregunta por su padre. El tío le cuenta que se fue a la tumba pensando que Ahmed había muerto.
Por:
Caracol Televisión
|
24 de Noviembre, 2026
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55:40
Capítulo 63
Ashley le declara su amor a Onur
3:12
Capítulo 62
la policía sigue creyendo que Ahmed falleció
55:31
Capítulo 61
Muzaffer ordena vigilar a Nefise
55:37
Capítulo 60
Ahmed está vivo y llama desesperado a Zeynep
41:14
Capítulo 59
Mert le pide a Muzaffer que deje en paz a Emre
55:38
Capítulo 58
Zeynep sigue secuestrada por Ahmed
55:04
Capítulo 64
Ahmed aparece y descubre que su padre murió
Alas Rotas
Capítulo 63 Alas Rotas: Ashley le declara su amor a Onur
Alas Rotas
Capítulo 62 Alas Rotas: la policía sigue creyendo que Ahmed falleció
Alas Rotas
Capítulo 61 Alas Rotas: Muzaffer ordena vigilar a Nefise
Alas Rotas
Capítulo 60 Alas Rotas: Ahmed está vivo y llama desesperado a Zeynep
Alas Rotas
Capítulo 59 Alas Rotas: Mert le pide a Muzaffer que deje en paz a Emre
Alas Rotas
Capítulo 58 Alas Rotas: Zeynep sigue secuestrada por Ahmed
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