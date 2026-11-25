55:45 min Alas Rotas - Capítulo 65: Nefise lleva la petición de divorcio a Muzaffer 55:04 Capítulo 64 Ahmed aparece y descubre que su padre murió 55:40 Capítulo 63 Ashley le declara su amor a Onur 3:12 Capítulo 62 la policía sigue creyendo que Ahmed falleció 55:45 Capítulo 65 Nefise lleva la petición de divorcio a Muzaffer

Capítulo 65 Alas Rotas: Nefise lleva la petición de divorcio a Muzaffer Nefise cree que Muzaffer ya se olvidó de ella, habla con él y le entrega la petición oficial de divorcio. La pareja, creyendo los engaños de Tuba, tiene una fuerte discusión, pero aún no firman nada.