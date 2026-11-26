55:13 min Alas Rotas - Capítulo 66: Zerrin quiere cenar con Zeynep y Onur 55:45 Capítulo 65 Nefise lleva la petición de divorcio a Muzaffer 55:04 Capítulo 64 Ahmed aparece y descubre que su padre murió 55:40 Capítulo 63 Ashley le declara su amor a Onur 55:13 Capítulo 66 Zerrin quiere cenar con Zeynep y Onur

Capítulo 66 Alas Rotas: Zerrin quiere cenar con Zeynep y Onur Supuestamente, aceptando la derrota, Zerrin le dice a su hijo, Onur, que está dispuesta a darle una oportunidad a Zeynep como su nuera, ya que vio lo mucho que se aman y que no pudo separarlos.