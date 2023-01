Yina Calderón muestra el nuevo problema que tiene con sus nalgas operadas

No es un secreto que Yina Calderón es una de las celebridades colombianas que más cirugías tiene en su cuerpo, algunas por estética y otras tantas por salud, pues ella misma se encarga de hacerlo público en sus redes sociales, en donde siempre divide opiniones debido a que están quienes la apoyan y muchos otros que la critican por su falta de escrúpulo.

El problema de biopolímeros que presenta en sus glúteos ha sido tendencia por mucho tiempo desde que la joven dio a conocer que su salud se vio afectada por tener dichas moléculas en esa zona del cuerpo, las cuales le fueron inyectadas sin su consentimiento al someterse a un procedimiento para agrandar su cola. Lastimosamente, eso conllevó a que pasara varias veces por el quirófano para extraer la sustancia, algo que a través de su cuenta de Instagram ha mostrado para generar consciencia en sus seguidores.

Sin embargo, muchos de ellos no lo han recibido de la mejor manera, pues lo consideran inapropiado debido a que consideran que son imágenes fuertes que prefieren no ver, pese a eso, Yina lo sigue haciendo y no tiene pena al hacerlo, pues cada que gusta muestra de sus nalgas sin ningún recato.

En esta ocasión, fue por medio de un video que mostró el problema que tiene para ponerse un short ajustado que, según dice en la grabación, es algo que le pasa con todos. En la sugestiva publicación la mujer luce además una sexi lencería de color negro.

"Bueno, vamos a ponernos un short de los que me ponía antes a ver si me entra, me va a tocar hacer donación", mencionó Calderón.

A pesar de que para la influenciadora todo fue un chiste y un momento de buen humor, a las horas decidió eliminarlo de su perfil, pero una cuenta que se encarga de viralizar a famosos se encargó de rescatarlo:

