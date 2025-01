¿Yeison Jiménez se despide de Colombia?: Estos serían sus planes tras el show en El Campín

Yeison Jiménez realizó una transmisión en vivo en la que sorprendió a sus fanáticos al darles a conocer que realizará un concierto en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en donde cumplirá uno de sus mayores sueños, pues sabe que cantar en este escenario solo es para grandes artistas y que muchos anhelan con llegar ahí.

En esta conversación con sus fanáticos, el artista expresó que hará un espectáculo por todo lo alto y que dejará un precedente para los cantantes en el género popular. Además, demostró convicción al decir que será el primero de sus colegas en llenar todas localidades disponibles en este escenario.

No obstante, en medio de la alegría de estar anunciando lo que sucederá en El Campín, el intérprete de 'Aventurero' les expresó a sus seguidores que es inevitable no sentir miedo a la frustración en caso de que no logre este objetivo: “ustedes me hicieron montar en esa vaca loca, ya tengo fecha en el estoy. Estoy lleno de miedo porque me da mucho temor la derrota”.

Destacando este como uno de los momentos más importantes de su carrera, Yeison les dijo a sus fanáticos que deben estar pendientes porque aún la fecha de este evento es sorpresa, pero les pidió que lo acompañen a hacer historia.

Yeison Jiménez se iría de Colombia

Ante la noticia no todo fue color de rosa para los espectadores de esta transmisión en vivo del artista, puesto que dio a conocer los planes que tendría luego de su presentación en el Campín, los cuales serían lejos de nuestro país.

“Voy a disfrutarme esa noche con ustedes porque muy posiblemente es la despedida, ojo con lo que les estoy diciendo, no la despedida de Yeison Jiménez, sino de pronto la despedida de mi país, ahí se los cuento. Muy posiblemente van a pasar cosas", comentó.

Aunque no dio muchos detalles al respecto, ya que no reveló ni fechas ni destinos, Yeison Jiménez estaría pensando dar un paso enorme en su carrera para dedicarse a fortalecer su trayectoria internacional, por lo cual muchos consideran que el país donde llegará será México, tal y como Pipe Bueno lo planteó en el pasado.