Yeison Jiménez despidió a uno de sus amigos más cercanos: “la vida no vale nada”

Yeison Jiménez es uno de los intérpretes del género urbano más comentados del país debido al éxito que ha logrado alcanzar con su trabajo y disciplina a través de los años. De hecho, el artista fue uno de los jurados en Yo Me Llamo durante un momento de su vida.

En sus redes sociales suma a muchas personas pendientes de él y de lo que sucede en su día a día. Su cuenta de Instagram tiene un poco menos de cinco millones de seguidores que no dudan en comentar cada una de sus publicaciones, fotos y videos.

Conoce más:Estas son las polémicas más sonadas de los cantantes de música popular en Colombia

Falleció amigo de Yeison Jiménez

Debido a esto, sus fanáticos se han solidarizado con él después de que anunciara el fallecimiento de uno de sus amigos más cercanos. Lo hizo a través de sus historias y con un texto muy concreto en el que habla de la situación en el país.

Publicidad

La primera de estas fotos mostró sus zapatos en un avión y el texto “de regreso a mi casa, cansado, pero con el corazón agradecido”, sin embargo, también lo acompañó con la canción ‘El amigo que se fue’ de Intocable y le envió un mensaje.

“Que mala noticia, José Miguel, parcero, qué tristeza hermano. Qué lástima por ti, tu familia, hijo, Dios, es una tragedia. Lástima que los seres humanos hagan tanto mal, que en Colombia la vida no vale nada. Te quiero, descansa en paz”, escribió.

Publicidad

Esta no fue la última publicación relacionada con el tema, ya que poco después hizo pública otra instantánea junto al también intérprete de música popular Ciro Quiñonez y al amigo de los dos que habría perdido la vida: “Hoy no es un buen día, me levanto con lágrimas en los ojos, manito, qué rabia parce”, manifestó.

Lee más:¡Desde la cama de Yeison Jiménez! Así se prepara el artista para un concierto

Lo cierto es que no hay muchos detalles sobre la identidad del hombre más allá de que su nombre es José Miguel, de la misma forma, tampoco se conoce información acerca de su muerte, no obstantes, los seguidores del artista están atentos a sus publicaciones.

Yeison Jiménez se despidió de su 'hermano' pic.twitter.com/mVYinntm3A — @VideoLatam (@VideoLatam1) October 29, 2024

Polémica de Yeison Jiménez y caballos en su concierto

Publicidad

Recientemente, Jiménez recibió muchas críticas en las plataformas digitales luego de que se diera a conocer que utilizó algunos caballos en la presentación que ofreció en el Movistar Arena de Bogotá en julio de este año.

Sucede que hay quienes clasificaron este hecho como un claro ejemplo de maltrato. Sin embargo, el artista expuso que estos animales duraron 15 minutos encima de la tarima y argumentó que 10 organizaciones comprobaron "científicamente" que no les ocurría nada.

Señor @yeison_jimenez me llega esta denuncia indignante de sus fans en el concierto de la @MovistarArenaCo



Es una vergüenza que en pleno SigloXXI aún utilice animales en su show



¿Qué justificación hay para explotar ysometer a estos seres a tanto estrés y miedo? ¡Es inaceptable! pic.twitter.com/QAkALl18gM — Natalia Goyeneche (@La_Goye_) July 29, 2024