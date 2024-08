Yeison Jiménez rompió en llanto por el estado de salud de su hijo de dos meses: "me duele mucho"

El pasado 19 de agosto, el cantante de música popular Yeison Jiménez dio a conocer el complejo momento que estaba atravesando debido a que su hijo Santiago Jiménez Restrepo, quien nació el 4 de junio del presente año, se encontraba hospitalizado por una bronquitis y permanecía en la Unidad de Cuidados Intensivos.

El intérprete de 'Aventurero' y 'Tenías Razón' expuso esta situación por medio de sus redes sociales ante sus más de cuatro millones de seguidores en Instagram, explicando que el pequeño estaba siendo tratado en un centro médico Bogotá, pero que él debía cumplir con sus compromisos laborales y dar varios conciertos durante el fin de semana, incluido uno en Santa Rosa.

Durante una de sus presentaciones programadas, el músico de 33 años no pudo contener sus emociones y se quebró emocionalmente, además, se excusó con los asistentes con la voz entrecortada y dificultad para respirar: "Les pido disculpas, ha sido difícil dormir, mi hijo apenas tiene dos meses y es complicado, me tiene estresado el tema".

En su discurso y mientras intentaba recobrar la calma, Yeison Jiménez expresó su frustración: "Yo siempre quise ser el papá que yo no tuve, entonces no poder acompañarlo en la clínica, estando tan chiquito, me duele mucho. No había demostrado nada en ningún show, llevo seis conciertos y hoy ya se me acumuló todo".

Horas después, el cantante proveniente de Manzanares dio una actualización del estado de salud del bebé en sus redes y compartió una foto a su lado: "Anoche me devasté un poco porque el bebito la estaba pasando mal, ahora voy a verlo de nuevo, sigue en la clínica y está estable".

El nacimiento del tercer hijo de Yeison Jiménez

El pasado 23 de mayo, Yeison Jiménez realizó una publicación en redes anunciando que se convertiría en papá por tercera vez.

"Se viene el amor de mi vida número 3. La gloria es de Dios, en tus manos pongo mi príncipe Santiago Jiménez Restrepo", escribió como descripción de la foto en la que se le puede ver con su esposa Sonia Restrepo y sus dos hijas Camila y Thaliana. Desde esa fecha, Jiménez no se había referido al tema, hasta que en horas de la tarde del 15 de junio, un día antes de la celebración del Día del Padre, compartió una fotografía en sus historias en la que se ve al neonato con una prenda blanca y un gorro del mismo color con orejas de conejo.

El intérprete de 'Aventurero' y 'Vete', explicó que el bebé había nacido días pasados, pero que no había querido hacerlo público: "¡Tengo un pollonejo! Me dediqué a disfrutarlo, no a publicarlo".