El cantante de música popular Yeison Jiménez ha conquistado el corazón de su público, consolidándose en la industria como uno de los más destacados en el género. Comenzó su carrera artística a los 7 años; a los 13, trabajaba en la central mayorista, y tras seis años de esfuerzo, logró posicionar cuatro canciones y el público empezó a reconocerlo.

El intérprete de ‘Aventurero’ nació en Manzanares, en el departamento de Caldas, y sus inicios no fueron fáciles. Empezó cantando en burdeles, enfrentándose a numerosos desafíos mientras soñaba con llegar lejos. Sin embargo, su constancia y dedicación lo llevaron a lograr el reconocimiento que tanto anhelaba. En 2017, alcanzó un punto de inflexión en su carrera, catapultándose como uno de los máximos exponentes del género popular en Colombia.



Yeison Jiménez cambió de género musical

Ahora, Yeison Jiménez ha decidido explorar un nuevo camino en su carrera incursionando en la música urbana. Durante un concierto en Cali, ya había dado un pequeño adelanto al interpretar 'Cuál es esa' de Feid junto a Pirlo. Sin embargo, sus seguidores no esperaban que fuera más allá y sorprendiera lanzando una canción de este género, especialmente al lado de la joven promesa DFZM, reconocido por su participación en lacontrovertida canción '+57'.

Jiménez compartió su entusiasmo por esta nueva etapa: "Estoy muy emocionado de estar dando este paso en mi carrera, un paso que siempre había querido dar. He trabajado toda mi vida para conectar con la gente a través de la música popular, pero con 'El Tierno' me lancé a explorar algo nuevo. Esta colaboración con Dylan (DFZM) es única, le da un aire fresco a la canción y a mi carrera. Estoy convencido de que esta fusión de géneros va a sorprender a mis seguidores y a los de él, porque la música no tiene fronteras".

El tema 'El Tierno' es una muestra del talento de Yeison para adaptarse a nuevas corrientes sin perder su esencia. Esta canción, que ya empieza a acumular reproducciones y generar conversación en redes sociales, refuerza el mensaje de que la música trasciende géneros y fronteras.

