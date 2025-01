El emotivo regalo que Yeison Jiménez le dio a su abuelito por Año Nuevo

Yeison Jiménez es uno de los exponentes del género popular con mayor éxito a nivel nacional e internacional, gracias a canciones como ‘Aventurero’, ‘Prohibido’ y ‘Mi Venganza’. En redes sociales, tiene una gran presencia con más de 4.5 millones de seguidores que están atentos a todo lo que comparte, ya sea sobre su carrera o su vida personal.

El pasado 31 de diciembre, el cantante caldense publicó un mensaje en el que agradeció a sus seguidores por su constante apoyo y reveló un gesto especial que tuvo con uno de sus familiares para cerrar el 2024 y recibir el 2025 por todo lo alto.

“Quería compartir con todos ustedes un hermoso acto que tuve la oportunidad de realizar gracias a mi trabajo: cambiarle la casita a mi abuelo, el único abuelo que me queda vivo. Son cosas que nunca he contado, pero hace más de nueve años que tengo a mi familia subsidiada, que reclaman su comida y sus cosas”, expresó el artista.

El cantautor compartió un video donde se ve a un integrante de su equipo visitando a su abuelo para darle una feliz noticia. Enseguida, ingresan al hogar y muestran la transformación que incluyó la remodelación de varios espacios, tanto en el primer como en el segundo piso, además del patio.

En la sección de comentarios se pueden leer todo tipo de mensajes de sus seguidores, quienes lo felicitan por tan noble detalle: “Qué buena labor 🥰”, “Dios te siga bendiciendo siempre y por más años llenitos de amor, salud y prosperidad”, “Grande, Yeison, el que no nace para servir no sirve para vivir 👏”.

Yeison Jiménez cambió de género musical

Ahora, Yeison Jiménez ha decidido explorar un nuevo camino en su carrera incursionando en la música urbana. Durante un concierto en Cali, ya había dado un pequeño adelanto al interpretar 'Cuál es esa' de Feid junto a Pirlo. Sin embargo, sus seguidores no esperaban que fuera más allá y sorprendiera lanzando una canción de este género, especialmente al lado de la joven promesa DFZM, reconocido por su participación en la controvertida canción '+57'.