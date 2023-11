Will Smith desmiente las crudas acusaciones sobre su homosexualidad y relación con Duane Martin

Will Smith es una celebridad desde finales de los años 90 y uno de sus proyectos más exitosos fue El príncipe del rap en Bel-Air, serie en la que compartió el reflector con Alfonso Ribeiro, James Avery, Karyn Parsons, entre otros como Duane Martin, que actuó en algunos capítulos.

Ahora, el actor se ha convertido en noticia debido a un rumor que lo involucra con su compañero y quien también sería su amigo. Todo gracias a una entrevista concedida al podcast ‘Unwine With Tasha K’, por Brother Bilaal, un supuesto exasistente del artista.

Aunque no se ha podido confirmar que los dos trabajaran juntos en algún momento de su vida, el hombre realizó una serie de acusaciones en las que aseguró que durante las grabaciones de la producción encontró a Smith y a Martin en una situación comprometedora.

En su historia explica que el protagonista había estado desaparecido por un rato y cuando lo localizó estaba en el camerino de su colega, presuntamente, teniendo un momento íntimo, que detalló a fondo.

Tras el reprochable relato, dio a entender que quien protagonizó la película En Busca de la Felicidad en realidad es homosexual, declaración que el actor ya salió a desmentir, al igual que los hechos relatados anteriormente.

Así lo hizo su representante al medio TMZ, en donde afirmó que la historia es completamente mentira: “fabricada y equivocadamente falsa”. Como consecuencia, Jada Pinkett Smith , que ha estado casada con el actor desde hace más de 25 años, también lanzó una declaración pública.

La mujer dio a entender que los dos opinan sobre los rumores como una tontería y aclaró que iniciarán acciones legales hacia Brother Bilaal: “una cosa es tener tu opinión de alguien, contra historias lascivas y maliciosas. Eso es procesable y vamos a seguir adelante, no es cierto y nos encargaremos de ello”, comentó.

De la misma forma, reveló que el supuesto exasistente en realidad no trabajó con Smith, pero su hermano sí lo hizo, además, ya habría intentado extorsionarlos y no lo logró, por lo que creen que está intentando esto de manera pública.