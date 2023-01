¿Todo listo? Karol G y Anuel AA cuentan detalles de su boda

La pareja de cantantes aseguró en Entertainment Tonight detalles de cómo han pensado que sería su matrimonio y lo que no puede faltar en esa fecha especial.

A la colombiana y al puertorriqueño, quienes compartieron con todo sus seguidores su compromiso a principios de este año, aseguraron al medio internacional que les ha costado organizar su matrimonio por los diferentes compromisos que han tenido con sus carreras musicales.

Pero, a pesar de que aún no tienen la fecha exacta en que den el sí frente al altar, Karol G señaló que quiere “algo súper simple, algo natural y algo pequeño”.

Los reguetoneros tienen claro la importancia de que sus invitados se sientan cómodos y que no se preocupen de si hay prensa cerca para que no se restrinjan, por eso esperan no tener medios de comunicación ese día.

"Mi único deseo para el día de mi boda es que sea especial y súper privado para que pueda ser extra especial y podamos disfrutarlo con nuestras familias”, indicó la artista.

La entrevista finalizó con la pregunta de ¿cuáles son las tres cosas que no pueden faltar ese día? A lo que ella respondió: “mi familia, un súper Dj y mucha comida”.

