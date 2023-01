Cerca de 100 mil personas le cumplieron la cita a Karol G en Medellín

Medellín le cumplió la cita a Karol G en "Concierto de Todos" con una asistencia masiva de aproximadamente 100 mil asistentes. El histórico concierto que se realizó en la Avenida Centenario, sector del Obelisco.

La cantante paisa se presentó alrededor de las 9:00 pm, para celebrar el inició de su gira Ocean Tour en la ciudad que la apoyó desde el primer momento, convirtiéndose en una fiesta para grandes y chicos que llenaron las calles de Medellín desde la 1:00 pm para retribuir y agradecer a Karol G su regalo con la ciudad.

Con sensuales movimientos, efectos especiales, pantallas led y mucha luz, los asistentes corearon éxitos como: "Ella", "Punto G", "Mi cama" y "Pinneapple", entre otros temas de la cantante. La sorpresa de la noche estuvo a cargo de J Balvin, quien apareció en la tarima para interpretar varios temas y reafirmar su amistad, respaldo y cariño por la artista.

Durante el día se presentaron diferentes muestras artísticas entre las que se destacan Black And White, Sky, Mike Bahía, Ove on the Drumes y Papa G, quienes deleitaron y calentaron al público con los temas del momento.

Karol G estuvo acompañada por sus amigos y familiares más cercanos, la industria y un público al que agradeció por respaldarla desde el primer momento, recordando cuando recorría las calles de la ciudad con un sueño que hoy supera sus propias expectativas.

