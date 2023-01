Se revelan cinco grandes secretos de Juan Gabriel luego de su muerte 

Diarios sensacionalistas apuntan que el cantante se llevó un gran secreto a la tumba, mientras otros protagonistas de su historia rompieron su silencio.

La identidad de sus mujeres:

Mucho se ha especulado en las últimas semanas de la vida personal de Juan Gabriel, en especial de la verdadera procedencia de sus 5 hijos. Lo que se sabe hasta el momento es que 4 de los herederos, Iván, Hans, Jean y Joan, sí son fruto de su relación con Laura Salas y que Alberto Aguilera II es el único hijo adoptado. Pero ahora se destapó que el secreto que el cantante se llevó a la tumba fue la identidad de la madre de su heredero.

Según lo afirmó People En Español, Alberto Aguilera II desconoce quién es su madre, hecho que siempre le cuestionó al intérprete de "Hasta Que Te Conocí". "No sé quién es mi madre", declaró el hijo de Juan Gabriel, quien señaló que siempre quiso saber su origen.

"Mis hermanos tampoco saben quién es su mamá. El más pequeño de todos ha de saber, pero los demás no", comentó Alberto Aguilera II en entrevista para El Gordo Y La Flaca. El heredero declaró que trabajó por más de 30 años y que su distanciamiento con el "Divo del Juárez" se dio tras la muerte de su hijo por sobredosis.

"Fue tan duro para mi papá que no lo vi por un año, me puso un departamento porque me separé, fue como cuando se murió la mama de él. Él cambió, triste", comentó Alberto Aguilera, quien agregó que su padre no quería ser cremado, por lo que no sabe quién tomó esa decisión.

La vida sexual:





Por otro lado el portal Kadri.mx dio a conocer un video en el que aparece el cantautor acompañado de un joven en una habitación rodeada de espejos y un jacuzzi.

Tras la muerte del ‘Divo de Juárez', las preguntas y confrontaciones sobre su vida personal han dado mucho de qué hablar. En la grabación se dice que se puede observar como Juan Gabriel le pide al joven que baile sus temas, mientras él lo graba con una cámara.

El portal en mención afirma que el sujeto del video comienza a bailar 'No tengo dinero' y cuando termina se escucha a JuanGa diciéndole: "Mi amor, qué bonito bailas papasito".

Sin embargo el portal de internet que difundió este clip y aseguró que dará a conocer la segunda parte del video. Aunque el video en este momento aparece como retirado del sitio, lo que si se encuentran en la noticia del portal son las imágenes del video en mención.

Es más son tantas las especulaciones sobre su vida íntima, que hace dos semanas diarios mexicanos aseguraron que Juan Gabriel tenía VHI y que su propia familia desconocía el estado de salud del artista.

La mujer que lo desveló:

El mexicano nunca aceptó abiertamente que era homosexual. Sin embargo, ahora regresa la polémica al revelarse el nombre de la famosa mujer que trasnochó al cantante.

Según reveló el Diario Basta!, Queta Jiménez, conocida como "La Prieta Linda", confesó que el "Divo de Juárez" quedó hechizado con esa mujer. "Sí lo estuvo, pero creo que él no lo quisiera decir, nunca lo dijo a nadie más que a mí y la verdad es que yo estaba muy celosa porque yo le decía, te vas con ella y yo me quedo solita, iba de una ciudad a otra, la perseguía y la quería mucho", comentó.

La artista destacó que se trata de una mujer conocida en el espectáculo nacional y que Juan Gabriel decidió tener sólo relaciones homosexuales cuando no pudo conquistar a la famosa. "Cuando esa mujer lo rechazó, se acabó, no tuvo más mujeres, sino novios", enfatizó.

Pero una de las declaraciones que más ha sorprendido es cuando la mujer asegura que le prometió que jamás revelaría la identidad de la mujer que lo enamoró. "Ahorita está en el cielo mi corazón y dice, madrina, no estés diciendo cosas, me lo prometiste. A esta mujer le pidió matrimonio, recuerdo la vez que me la presentó, no lo podía creer, es la única vez que la vi porque me daban celos, pues no tenía a nadie más que a ella y a mí y cuando salió de Lecumberri, lo primero que hizo fue ir a buscarla", comentó.

Su vida financiera:

Otro de los asuntos más preocupantes para la familia luego de la muerte del artista fue su parte financiera, algunos medios asuran que Juan Gabriel dejó una deuda en ciudad de Juárez.

Su vida siempre fue desordenada y la manera indebida como administró sus bienes, hizo que perdiera mucho dinero y hasta se rumora que tuvo que pedir préstamos millonarios.

Según TvyNovelas y Suelta La Sopa, el "Divo de Juárez" debía 600 mil pesos, cantidad que será pagada ni más ni menos que por su amiga Silvia Urquidi y su primogénito Alberto Aguilera II; se sabe que la deuda es por el predial de no sólo uno de los inmuebles sino de todos y el más caro es de la casa que era de su madre, cifra que asciende a los 368 mil 261 pesos.

Hasta el momento, la familia no ha entregado declaraciones sobre el tema, pero lo que se espera es que se desate una disputa por sus propiedades ya que no se sabe cómo Juan Gabriel repartió sus bienes.

Su paso por la cárcel:

Como en muchos casos cuando una persona fallece, las declaraciones acerca del difunto aparecen por doquier, en el caso de Juan Gabriel son muchas las historias y mitos. En esta oportunidad la actriz Claudia Islas rompió su silencio acerca del encarcelamiento de Juan Gabriel, quien pasó más de 2 años preso por hurto. Claudia entregó la versión de sus hechos.

La actriz habló que le molestó mucho cuando Carmen Salinas aseguró que por su culpa el intérprete 'Amor eterno' estuvo preso en Lecumberri. "Que es mentira. Resulta molesto que te levanten falsos, porque nunca he metido a la cárcel a nadie, ni he hecho nada", comentó.

Claudia destacó que jamás acusó a Juan Gabriel de algún delito y aprovechó para desmentir también que haya estado casada con algún comandante de la policía, como se rumoró.

A propósito hace algunas semanas, Carmen Salinas indicó que su ex esposo Pedro Plascencia le confesó que la actriz fue quien metió a la cárcel al compositor con ayuda de su marido.

Dichas declaraciones las dio Carmen Salinas en el programa matutino Hoy, donde señaló que el pianista enfatizó que fue el propio Juan Gabriel quien le reveló que al inicio de su carrera vivió ese horror por culpa de Claudia Islas.