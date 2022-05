¿Se copió de J Balvin? Críticas a Christian Nodal por hacerse un cambio de look: "cerrando ciclos"

El reconocido cantante mexicano Christian Nodal vuelve a ser tendencia en redes sociales. En esta oportunidad causó revuelo por hacerse un pequeño cambio de look que fue comparado con el particular estilo de J Balvin y que llegó a desencadenar especulaciones sobre el proceso que está llevando a cabo para superar su ruptura con la también artista Belinda.

En las imágenes que ya se encuentran por todo Internet, se logra ver al intérprete de 'Adiós amor' con el cabello decolorado y con algunas partes teñidas de colores extravagantes como verde, amarillo y rojo, dando la impresión de que tiene algunas flores dibujadas. Su arriesgado look fue comparado de inmediato con el del cantante paisa, que ha destacado por pintarse regularmente el pelo para sus presentaciones y videos musicales.

Cientos de internautas se tomaron plataformas como Twitter para felicitarlo, puesto que, aunque a muchos no les gustó el resultado, aseguraron que se sienten felices de que Nodal "esté cerrando ciclos" con su anterior y polémica relación con Belinda. Cabe resaltar que recientemente el joven de 23 años tuvo que salir a publicar unas conversaciones privadas de su exnovia en WhatsApp donde le pedía dinero, lo que generó una ola de críticas.

👉 ¡Cerrando ciclos! 😎 Christian Nodal genera controversia con su nuevo look. pic.twitter.com/LerJBO6QKQ — Fusión 90.1 FM (@fusionradiomx) May 30, 2022

"Le cayó el 20", "horrible el pobre", "pensé que era J Balvin", "si Christian Nodal se pintó el pelo, qué les hace pensar que yo no", "¿soy la única a la que le gusta el nuevo look de Christian Nodal?", "el psicólogo: el Nodal Balvin no existe", "antes Johnny Depp, ahora J Balvin", eran algunos de los comentarios que se lograron encontrar en las plataformas digitales.

