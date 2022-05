Christian Nodal rompió el silencio y reveló qué hizo con sus tatuajes de Belinda

Desde que en el mes de febrero se confirmó la separación de los dos cantantes mexicanos, Christian Nodal y Belinda , cuya relación duró 3 años, el intérprete de 'Adiós Amor' reveló en una entrevista que desde hace un tiempo decidió cubrir varios diseños que se había hecho en honor a su expareja.

Tras más de dos meses de su ruptura en el día de San Valentín, Nodal rompió el silencio y confesó qué hizo con uno de sus tatuajes más grandes: El de los ojos de Belinda que cubría gran parte de su pecho.

En entrevista para un programa matutino de México, 'Venga la Alegría', el músico de 23 años reveló con qué cubrió famoso diseño que cuál dio mucho de qué hablar especialmente desde que ambos utilizaron sus redes para anunciar que tomarían caminos distintos.

“Tenía unos ojos aquí y me los tapé con unas alas e hice un diseño completo en el pecho(...) Fue un diseño de gusto.... Yo tengo dos polos: lo odio o me apasiona, no tengo un punto medio”, confesó.

El mexicano tenía otro diseño en su cuerpo en honor a la actriz de 32 años y decía 'BELI', al lado de su oreja, el cual también cubrió y fue muy notorio para varias personas.

En la misma entrevista le preguntaron por los motivos de la ruptura, él simplemente afirmó que se encuentra bien "pero no quiero contar que pasó".

Christian Nodal y la intérprete de 'Luz Sin Gravedad' se conocieron durante las grabaciones de 'La Voz México' y posteriormente Christian le pidió matrimonio en mayo de 2021 , pero al poco tiempo todo llegó a su fin. Nodal se pronunció primero sobre la ruptura por medio de historias en su perfil de Instagram.

“A todos mis fans y amigos de la prensa quiero compartirles que hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y nuestra relación de pareja, llevándonos cada uno lo mejor del otro”, dijo el mexicano.