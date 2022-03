Desmanes e indignación: critican a Christian Nodal por no presentarse en un concierto en Medellín

El intérprete de música regional mexicana Christian Nodal recientemente protagonizó un escándalo, luego de que diferentes asistentes a su concierto en el Atanasio Girardot, de Medellín, confirmaran que el cantante nunca se presentó. Ante el hecho se presentaron diferentes problemas de orden público.

Según se dio a conocer, la expareja sentimental de Belinda era la estrella principal de la noche porque se encuentra de gira con 'Forajido Tour'; no obstante, nunca llegó a hacer su intervención musical en la tarima. En el evento se presentaron otros artistas como Jessi Uribe, Jerry Rivera y la Banda MS.

La gente enojada, peleando, mojada esperando a un supuesto artista como cristian nodal @elnodal y pagaron palcos caros para ver a Jessi Uribe literal, mal por los empresarios qué sabían qué no venía y no avisaron, le fallaron a sus fans, grave. #NODAL #nodalmedellin pic.twitter.com/JRx68wYjCc — Andrés (@Yacomistte) March 27, 2022

Ante el hecho, los asistentes empezaron a molestarse por haber cancelado el valor de la boleta y no recibir el espectáculo prometido, de modo que empezaron a abandonar la zona de palcos, chiflar a los organizadores, e incluso, se registraron riñas entre los espectadores y los encargados de la logística.

En medio de la lluvia, se proyectó un video de Nodal en donde explicaba las razones por las que no pudo cumplir con el compromiso. Además, los encargados aseguraron que el concierto será reprogramado, así que los fanáticos deben permanecer atentos.

“En el día de hoy me es imposible estar ahí para cantarles, el día de hoy he estado intentando de llegar a ‘Medallo’ de todas las maneras posibles y no me he podido. Tomé dos aviones diferentes, hubo fallas técnicas y el clima no estuvo a nuestro favor. Espero comprendan que esto se salió de nuestras manos”, señaló también a través de su cuenta de Instagram, en donde reúne más de 8 millones de seguidores.

sabía que tenía que haber pasado algo para que Christian Nodal no apareciera, espero y la gente comprenda la situación, no paraba de llover. Esperemos que no se cancele el concierto definitivamente y lo muevan a otro día 🇨🇴🛐 pic.twitter.com/6WwIRqdIfN — TOV. (@carobv3) March 27, 2022