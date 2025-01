Quién es la esposa de Mario Muñoz: Los presentó Santiago Cruz y llevan casi dos décadas juntos

El reconocido cantante Mario Muñoz, vocalista de la banda Doctor Krápula, ofreció una entrevista para el programa de Caracol Televisión Se Dice De Mí , en donde no solo se refirió a sus inicios en la industria musical y su sentido social, sino que también se pronunció sobre su vida personal.

Quién es la esposa de Mario Muñoz, de Doctor Krápula

Se trata de Catalina Zuluaga, que tiene un emprendimiento de accesorios llamado Chula Tienda Creativa. Durante la entrevista, el intérprete de temas como 'El pibe de mi barrio' y 'Buscando el amor' afirmó que llevan 15 años de casados y que su historia de amor inició gracias a Santiago Cruz.

Zuluaga había llegado a Bogotá desde Medellín tras terminar sus estudios y se encontraba en búsqueda de empleo. Fue, de hecho, Cruz quien la contrató como mesera en un establecimiento comercial y, al ver que su colega tenía interés en ella, no dudó en presentarlos.

"Me tocó remar casi un año y medio o dos para que me aceptara un helado hasta que lo logré (...) Fuimos novios y después le pedí matrimonio", dijo Muñoz.

La pareja ha creado una relación sólida que les ha ayudado a enfrentar momentos difíciles de su vida, como un diagnóstico médico que indicaba que no podrían tener hijos. A pesar de esta noticia, quedaron embarazados de su primera niña, a la que llamaron Mila, como un diminutivo de "milagros".

Luego de su nacimiento y agobiados por la llegada de la pandemia por COVID-19, decidieron traer al mundo a otra menor, a quien nombraron Cora. Según informó el mismo Mario, vivió un instante de preocupación en el parto, pues al momento de cortar el cordón umbilical la bebé no reaccionaba ni tenía signos vitales; sin embargo, todo se trató de una falsa alarma.

En redes sociales, la familia comparte constantemente contenido relacionado con su vida en el campo y en contacto con la naturaleza, lo que les ha permitido crear una comunidad estable que les desea los mejores éxitos y los felicitan por cada uno de los proyectos que emprenden.

