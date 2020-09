Doctor Krápula prepara su décimo álbum y anuncia el primer sencillo

View this post on Instagram

Les presentamos la portada del primer sencillo del décimo álbum de los @doctorkrapula 🔟 diseñada por el artista 👨‍🎨 de collage @hanselobandocollage del equipo @laselvamaga y fotos de @soyamadoleon y @elolivasoyyo 📸 Una canción que implora que paren las masacres y asesinatos a líderes sociales 🛑 Esta canción cuenta con la participación de Ahmed Eid, un amigos de origen Palestino 🇵🇸 que es conocido por ser bajista y cantante de la banda alemana 🇩🇪@bukahara.live Espérenlo muy pronto en todas las plataformas y radio 📻 desde este 25 de septiembre 🗓 #NoDisparen