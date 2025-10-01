En vivo
La luz de mi vida
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Qué fue del actor que hizo del ‘Negro Santilla’ en ‘El Cartel de los Sapos’ y cómo luce

Qué fue del actor que hizo del ‘Negro Santilla’ en ‘El Cartel de los Sapos’ y cómo luce

Se trata de Elkin Córdoba, que se ganó el reconocimiento por su papel en la exitosa producción de Caracol Televisión, en la que compartió con grandes artistas de la industria de la actuación.

Qué fue de la vida del actor que hizo del 'Negro Santilla' en 'El Cartel de los Sapos'
Qué fue de la vida del actor que hizo del 'Negro Santilla' en 'El Cartel de los Sapos'
Foto: Caracol Televisión
Por: Caracol Televisión
|
Actualizado: 1 de oct, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad