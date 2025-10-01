Qué fue del actor que hizo del ‘Negro Santilla’ en ‘El Cartel de los Sapos’ y cómo luce

Córdoba ganó gran reconocimiento a nivel nacional cuando interpretó en ‘El Cartel de los Sapos’ a Apolinar Santillas, alias el ‘Negro Santilla’, uno de los traficantes amigo de ‘Fresita’ —el personaje de Manolo Cardona — que fue extraditado a los Estados Unidos.

El actor volvió a las pantallas de Caracol en ‘Escobar, el patrón del mal’ y posteriormente en ‘La Selección’, con el papel de Ramón Humberto Rincón. Córdoba siguió trabajando en otras producciones de televisión e incluso llegó a tener un personaje en México.

No obstante, desde 2020 se mantiene alejado de la pantalla chica, aunque no del mundo artístico, pues Córdoba también es músico. De hecho, sacó una canción con ritmos urbanos y tropicales, que supera las 10.000 reproducciones en YouTube.

Actualmente, el actor está dedicado a impulsar su marca de ropa deportiva y urbana y a contar historias personales y del mundo del rap y del Hip Hop, sus géneros musicales favoritos, en su pódcast ‘El Reino Clandestino’.

Cómo luce ahora el actor que hizo al ‘Negro Santilla’ en ‘El Cartel de los Sapos’

Actualmente, Córdoba, que se hace llamar Caoba Nikel, luce mucho más musculoso y marcado de lo que se le vio en la producción de Caracol Televisión, hace 17 años, pues evidentemente ha intensificado su disciplina y sus entrenamientos de fuerza.

Mantiene la barba y el bigote con el que los colombianos lo conocieron y ahora las gorras son un accesorio casi que infaltable en su día a día. Estas son algunas publicaciones en las que se puede ver cómo luce actualmente el actor: