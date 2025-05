Protagonista de Elif, Isabella Damla, reapareció durante viaje a Japón y luce irreconocible

El 15 de septiembre de 2014 se estrenó Elif el Turquía, la exitosa producción que narra la historia de una niña que es separada de su madre Melek y debe atravesar por una serie de situaciones familiares que resultan ser bastante complejas. Pese a que ya había dado de qué hablar en las plataformas digitales por lo mucho que había crecido, la joven volvió a parecer, pero esta vez con un cambio radical, pues posó durante un viaje a Japón.

Según explicó, estuvo de paso por Osaka a finales de abril de 2025, mostrando no solo cómo disfruta su juventud, sino también lo cambiada que está. En las imágenes se le observa caminando por las calles, posando junto a los característicos árboles de la ciudad e interactuando con propios y turistas; no obstante, lo que en realidad causó particular curiosidad es que luce su cabello largo hasta la cintura y que sus rasgos faciales ya son los de una mujer que está en la adolescencia.

Este no es el primer viaje internacional que Damla realiza, pues en varias oportunidades ha aprovechado su cuenta oficial de Instagram para mostrar los lugares que visita en compañía de sus padres y de otros seres queridos. Las reacciones por parte de sus seguidores no se han hecho esperar, pues muchos, especialmente los que residen en América Latina y no ven con frecuencia sus fotos, han reaccionado con sorpresa a su transformación física: "Lindísima bebé", "hermosa", "está demasiado hermosa", son algunos de los comentarios que se destacan.

Quién es Isabella Damla, la protagonista de Elif

Es una reconocida actriz nacida en Estados Unidos, pero que se dio a conocer por su trabajo en Turquía, pues grabó Elif, la novela que causó recordación entre los televidentes por su argumento, así como también por la longevidad, llegando incluso a transmitir hasta 1160 episodios hasta el año 2020. Luego de trabajar en este proyecto y consolidarse como un promesa de la industria del entretenimiento, tuvo la posibilidad de integrar el elenco de otros formatos como 'Una luz de esperanza', 'Bahar' y 'Coraje de mujer'.

El pasado 18 de enero cumplió 16 años y en algunas ocasiones ha expresado su interés por ingresar a la universidad para estudiar arquitectura o diseño de interiores.

