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Programación HOY 7 de junio: a qué hora es el partido Colombia- Jordania - CaracolTV

Caracol Televisión anunció que realizará varios ajustes en su parrilla de programación este domingo 7 de junio debido a la transmisión de dos eventos deportivos.

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Cambio de programación este 7 de junio por partido de Colombia VS. Jordania

Caracol Televisión anunció que realizará varios ajustes en su parrilla de programación este domingo 7 de junio debido a la transmisión de dos eventos deportivos.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 6 de jun, 2026
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Cómo queda la programación de este domingo 7 de junio en Caracol Televisión.
Cómo queda la programación de este domingo 7 de junio en Caracol Televisión.
Foto: Caracol Televisión y GettyImages.