Cambio de programación este 7 de junio por partido de Colombia VS. Jordania

Caracol Televisión realizará ajustes en su programación habitual de este domingo 7 de junio debido a la transmisión de una carrera ciclística y del partido amistoso entre Colombia y Jordania, encuentro que servirá como preparación de la selección nacional en su camino hacia la Copa Mundial de la FIFA que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Mira también: Actor de ‘Tormenta de Pasiones’, novela turca, estuvo en la cárcel por “ridícula” razón



Cómo queda la programación de este 7 de junio en Caracol TV

La jornada comenzará desde las 5:00 a. m. con la emisión de 'La Finca de Hoy', espacio que se extenderá hasta las 6:00 a. m. Posteriormente, el canal presentará 'Cuentos de los Hermanos Grimm' entre las 6:00 a. m. y las 6:30 a. m.

A continuación, la programación dará paso a la cobertura del Tour Auvergne Rhône Alpes 2026, competencia ciclística que ocupará la franja comprendida entre las 6:30 a. m. y las 8:00 a. m. Una vez finalizada la transmisión deportiva, se emitirá la 'Santa Misa' hasta las 9:00 a. m.

Más adelante, los 'Cuentos de los Hermanos Grimm' regresará a la pantalla y permanecerá al aire hasta las 10:30 a. m. Luego será el turno de 'Pura Diversión', programa que acompañará a los televidentes hasta las 12:30 p. m.





Durante la tarde, Noticias Caracol ocupará la franja entre las 12:30 p. m. y las 3:00 p. m. Seguidamente, se emitirá 'La Red', que en esta ocasión tendrá una duración menor a la habitual y permanecerá en pantalla hasta las 5:00 de la tarde.

Publicidad

Mira también: Niña de 'El Juego de mi Destino' luce irreconocible cinco años después de grabar la novela turca

Precisamente a esa hora comenzará uno de los eventos principales de la jornada. Caracol Televisión transmitirá el partido amistoso entre Colombia y Jordania, compromiso preparatorio rumbo al Mundial de la FIFA. La cobertura deportiva se extenderá desde las 5:00 p. m. hasta las 8:00 p. m.

Publicidad

Una vez concluido el encuentro, el canal retomará su oferta informativa con una emisión de Noticias Caracol entre las 8:00 y las 8:30 p. m. Después llegará el turno de 'Los Informantes', programa que estará al aire hasta las 9:30 p. m.

Mira también: Quién es el actor que hace de Soner en 'Tormenta de Pasiones'; estuvo casado con actriz

Posteriormente, 'Séptimo Día' ocupará la franja de las 9:30 a las 10:30 p. m. Más tarde, se emitirá 'Rumbo al Mundial' hasta las 11:30 p. m.

Finalmente, la programación dominical cerrará con 'Noches de Premiere', que se extenderá durante la madrugada y pondrá fin a la jornada televisiva del canal.