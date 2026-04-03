¿Qué programas transmitirán en Caracol por ser Viernes Santo? Así cambia la programación

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En Colombia, este jueves 2 y viernes 3 de abril son días festivos debido a la Semana Santa y, como es usual, Caracol Televisión modificó su programación para que los fieles puedan estar conectados con las conmemoraciones correspondientes a estas fechas.
Así como el Jueves Santo cambiaron los programas al aire, este viernes sucederá lo mismo, iniciando con ‘Historias animadas de la Biblia’ durante una hora, de 5:00 a.m. a 6:00 a.m.; posteriormente será transmitido ‘Los Elegidos’ durante varias horas.
La mencionada producción reemplazará la primera edición de Noticias Caracol y también parte de lo que usualmente sería ‘Día a Día’ en un viernes habitual. ‘Los Elegidos’ irá de 6:00 a.m. a 9:45 a.m. y, justo después, será la emisión de la ‘Celebración de la pasión’ hasta el mediodía.
Este Viernes Santo sí se realizará la emisión de mediodía de Noticias Caracol; sin embargo, será más corta de lo que los televidentes están acostumbrados. Iniciará a las 12:00 p.m. y durará una hora y 45 minutos, hasta la 1:45 p.m.
Posteriormente iniciará ‘Grandes historias de la Biblia’ sobre Moisés, que saldrá al aire a la 1:45 p.m. y terminará a las 4:45 p.m., justo para que comience nuevamente ‘Grandes historias de la Biblia’, en esta oportunidad sobre Jesús, producción que se transmitirá de 4:45 p.m. a 7:00 p.m., momento en el que iniciará Noticias Caracol.
De 8:00 p.m. a 10:00 p.m., los televidentes podrán ver ‘Grandes historias de la Biblia’ de Jesús de Nazaret, y este continuará hasta las 2:30 a.m., con lo que los fieles tendrán programación religiosa durante todo el día.
Finalmente, el lunes 6 de abril todas las novelas y producciones de Caracol Televisión, como ‘Día a Día’, ‘María la del Barrio’, ‘Tormenta de Pasiones’, ‘Leyla’, ‘Hilos de Vida’, ‘A Otro Nivel’, ‘La Reina del Flow 3’ y ‘Vecinos’, volverán a su horario habitual.