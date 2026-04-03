¿Qué programas transmitirán en Caracol por ser Viernes Santo? Así cambia la programación

En Colombia, este jueves 2 y viernes 3 de abril son días festivos debido a la Semana Santa y, como es usual, Caracol Televisión modificó su programación para que los fieles puedan estar conectados con las conmemoraciones correspondientes a estas fechas.



Programación de Viernes Santo en Caracol

Así como el Jueves Santo cambiaron los programas al aire, este viernes sucederá lo mismo, iniciando con ‘Historias animadas de la Biblia’ durante una hora, de 5:00 a.m. a 6:00 a.m.; posteriormente será transmitido ‘Los Elegidos’ durante varias horas.

La mencionada producción reemplazará la primera edición de Noticias Caracol y también parte de lo que usualmente sería ‘Día a Día’ en un viernes habitual. ‘Los Elegidos’ irá de 6:00 a.m. a 9:45 a.m. y, justo después, será la emisión de la ‘Celebración de la pasión’ hasta el mediodía.



Este Viernes Santo sí se realizará la emisión de mediodía de Noticias Caracol; sin embargo, será más corta de lo que los televidentes están acostumbrados. Iniciará a las 12:00 p.m. y durará una hora y 45 minutos, hasta la 1:45 p.m.

Posteriormente iniciará ‘Grandes historias de la Biblia’ sobre Moisés, que saldrá al aire a la 1:45 p.m. y terminará a las 4:45 p.m., justo para que comience nuevamente ‘Grandes historias de la Biblia’, en esta oportunidad sobre Jesús, producción que se transmitirá de 4:45 p.m. a 7:00 p.m., momento en el que iniciará Noticias Caracol.

De 8:00 p.m. a 10:00 p.m., los televidentes podrán ver ‘Grandes historias de la Biblia’ de Jesús de Nazaret, y este continuará hasta las 2:30 a.m., con lo que los fieles tendrán programación religiosa durante todo el día.



Finalmente, el lunes 6 de abril todas las novelas y producciones de Caracol Televisión, como ‘Día a Día’, ‘María la del Barrio’, ‘Tormenta de Pasiones’, ‘Leyla’, ‘Hilos de Vida’, ‘A Otro Nivel’, ‘La Reina del Flow 3’ y ‘Vecinos’, volverán a su horario habitual.

