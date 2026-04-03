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Programación de Caracol en Semana Santa: parrilla del viernes santo

Para conmemorar la Semana Santa, Caracol Televisión cambió su programación habitual y por eso hoy no veremos producciones como ‘María la del Barrio’ o ‘La Reina del Flow 3’.

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¿Qué programas transmitirán en Caracol por ser Viernes Santo? Así cambia la programación

Para conmemorar la Semana Santa, Caracol Televisión cambió su programación habitual y por eso hoy no veremos producciones como ‘María la del Barrio’ o ‘La Reina del Flow 3’.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 3 de abr, 2026
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Programación viernes santo en Caracol Televisión.