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Predicciones para el Mundial de Fútbol 2026: quién ganará y cómo le irá a Colombia- CaracolTV

Edwin Ocampo concedió entrevista para Caracol Televisión en donde reveló cuál será el desempeño que tendrán los jugadores en el terreno de juego y en su vida personal.

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¿Colombia ganará el Mundial de Fútbol 2026? Predicciones para James, Lucho y más

Edwin Ocampo concedió entrevista para Caracol Televisión en donde reveló cuál será el desempeño que tendrán los jugadores en el terreno de juego y en su vida personal.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 21 de jun, 2026
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Cómo le irá a los jugadores de la Selección Colombia en el Mundial de Fútbol 2026.
Cómo le irá a los jugadores de la Selección Colombia en el Mundial de Fútbol 2026.
Foto: Instagram @jamesrodriguez10, @luisdiaz19_ y Caracol Televisión.