¿Colombia ganará el Mundial de Fútbol 2026? Predicciones para James, Lucho y más

La fiebre del fútbol inició el pasado 11 de junio con la inauguración del Mundial de Fútbol 2026, un evento que reúne a las selecciones de distintos continentes y que ha despertado el interés de millones de aficionados. En este contexto, Colombia hizo su debut contra Uzbekistán el pasado 17 de junio, por lo que muchos se preguntan cómo será su desempeño a lo largo de la competencia.

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Cómo le irá a Colombia en el Mundial de Fútbol 2026

Edwin Ocampo concedió una entrevista para Caracoltv.com, en donde se refirió a este tema basándose en la astrología. Durante la conversación, explicó que no puede asegurar que Colombia se quedará con el título debido al nivel de varias selecciones participantes. Sin embargo, indicó que observa condiciones para que el equipo nacional tenga una actuación destacada durante el torneo.

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Además, señaló que el certamen servirá como una vitrina para varios futbolistas que buscarán llamar la atención de clubes y representantes internacionales.

"Van a estar mirando jugadores porque hay jugadores que van a querer comprar después del Mundial (…) Yo creo que de las Selecciones de Latinoamérica va a ser una de las más nombradas", mencionó.

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De acuerdo con Ocampo, el Mundial también podría estar marcado por el protagonismo de selecciones que no figuran entre las favoritas tradicionales. Según explicó, hay combinados poco conocidos que podrían convertirse en las sorpresas del campeonato y adquirir relevancia durante las diferentes fases de la competencia.

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Asimismo, indicó que en las instancias decisivas podrían coincidir equipos de Latinoamérica y Europa. En ese sentido, mencionó que podrían clasificar dos selecciones latinoamericanas y dos europeas entre los principales contendientes por el título.

Por otra parte, el astrólogo señaló que percibe una fuerte influencia europea alrededor de la Copa del Mundo. Según comentó, observa colores como el rojo y el naranja vinculados con el desenlace del torneo, tonalidades que podrían estar relacionadas con el país que finalmente se consagre campeón.

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A partir de esa interpretación, mencionó a España y Holanda como dos de las selecciones que podrían tener un papel relevante en la definición del campeonato.

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Mientras avanza el Mundial de Fútbol 2026, las expectativas alrededor de Colombia continúan creciendo. Por ahora, la selección buscará sumar resultados positivos en la fase de grupos y consolidar su presencia en el certamen.