Por qué Arelys Henao se viste de un solo color; Darío Gómez tuvo que ver con la decisión

Arelys Henao contó que en todas sus presentaciones ella se viste de un solo color, porque fue Darío Gómez, el fallecido ‘Rey del Despecho’, el que le dijo que un artista debía lucir de un solo tono en tarima para verse elegante.

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La artista señaló en ‘Historias con Ritmo’ que el consejo se lo dio una vez que iban a hacer una presentación en Envigado y ella llevaba una blusa de lentejuelas morada con un pantalón negro.

“Iba linda, pues yo me veía linda. Cuando me vio llegar, y yo pues superbonita, arregladita… me dijo: ‘Mi amor, te puedo dar un consejo’, y yo: ‘Sí, mi viejo, cuénteme’. Me dijo: ‘El artista en tarima debe ir de un solo color, para que se vea más imponente’, y yo: ‘Ah bueno maestro, la próxima vez me verá o de morado todo o de negro todo’”, contó Henao.

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La artista recordó en la conversación que al intérprete de ‘Nadie es eterno en el mundo’ le encantaba que ella siempre seguía sus recomendaciones y por eso le daba consejos constantemente. Y es que para ‘La reina de la música popular’ que una persona con tanta experiencia la guiara era un honor.

¿Cómo fue la muerte de Darío Gómez, ‘El rey del despecho’?

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Darío Gómez falleció el 26 de julio de 2022 en Medellín, a los 71 años. De acuerdo con los reportes oficiales de su fallecimiento entregados por la Clínica Las Américas, el cantante ingresó al servicio de urgencias tras sufrir un colapso súbito en su vivienda, llegando al centro médico sin signos vitales. Aunque se realizaron maniobras de reanimación, no fue posible revertir su estado.

Los comunicados médicos señalaron que el deceso estuvo asociado a un evento súbito de salud compatible con un paro cardiorrespiratorio, ocurrido tras el colapso repentino en su casa.