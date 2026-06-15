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Por qué Arelys Henao se viste de un solo color: Darío Gómez tiene que ver

Te contamos la razón por la que Arelys Henao, 'La reina de la música popular' en Colombia, se viste de un solo color. Darío Gómez tuvo mucho que ver en la decisión.

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Por qué Arelys Henao se viste de un solo color; Darío Gómez tuvo que ver con la decisión

La misma artista antioqueña habló de tema en ‘Historias con Ritmo’, el pódcast de Caracol Televisión, a propósito de los 30 años de carrera artística que celebra ‘La reina de la música popular’.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 15 de jun, 2026
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Por qué Arelys Henao se viste de un solo color
Por qué Arelys Henao se viste de un solo color
Foto: Caracol Televisión