Paula Abdul demandó a productor de 'American Idol' por agresión sexual: él respondió

Paula Abdul, cuyo álbum 'Forever Your Gir' de 1988 fue en su momento el debut más exitoso de la historia, acusó a Nigel Lythgoe Simon Fuller, un productor de 'American Idol' , quien también tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, de haberla agredido sexualmente en dos ocasiones.

El productor inglés, también jurado del concurso estadounidense televisado de baile 'So You Think You Can Dance', negó las acusaciones, según reportaron medios.

En su denuncia, la cantante de 61 años declaró haber sido acosada por Lythgoe y por otros directivos de 'American Idol', del que ella misma fue jurado de 2002 a 2009.

Según la demanda, la estrella habría sido víctima de discriminación en términos de salario, y agrega que "fue objeto de constantes burlas, intimidación, humillaciones y acoso de parte de importantes directivos, agentes y empleados" de la emisión.

Pero las acusaciones más graves son contra Nigel Lythgoe, quien actualmente tiene 74 años y cuenta con una extensa trayectoria en la industria musical y audiovisual.

"Por años, Abdul guardó silencio sobre las agresiones sexuales y el acoso de Lythgoe por miedo a hablar en contra de uno de los productores más conocidos de concursos de televisión, lo que fácilmente podría dañar su carrera", reza la demanda.

Lythgoe declaro en NPR que estaba "conmocionado y entristecido" por las acusaciones.

Más sobre Paula Abdul

Abdul además de ser cantante, es bailarina, coreógrafa y una personalidad televisiva estadounidense, reconocida por su versatilidad y contribuciones al mundo del entretenimiento. Nacida el 19 de junio de 1962, Abdul saltó a la fama en la década de 1980 con éxitos como 'Straight Up' y 'Opposites Attract'. Su habilidad para fusionar pop, R&B y coreografías innovadoras la convirtió en una sensación. - AFP

Más sobre Nigel Lythgoe

Lythgoe, nacido el 9 de julio de 1949 en Inglaterra, ha desempeñado un papel fundamental en llevar la danza a la vanguardia del entretenimiento televisivo. Su experiencia como coreógrafo le ha permitido contribuir al reconocimiento y aprecio del baile en la cultura popular.