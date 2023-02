Livia Brito, actriz de 'Médicos', denunció que fue abusada sexualmente por un exnovio colombiano

En medio de una entrevista para el programa digital 'La entrevista con Yordi Rosado', la reconocida actriz Livia Brito , recordada por su participación en novelas como 'Médicos, línea de vida' y 'La Desalmada' denunció que fue víctima de abuso sexual por parte de su exnovio Danny Franko, el cantante colombiano con quien sostuvo una relación sentimental durante poco más de 10 años.

Según informó, todo ocurrió cuando ambos apenas estaban iniciando su carrera artística, de manera que ella trabajaba como edecán y estudiaba actuación, mientras que el músico ofrecía espectáculos a altas horas de la noche, por lo que supuestamente llegaba a la madrugada ebrio para golpearla y obligarla a mantener relaciones sexuales.

"Danny llegaba a las seis de la mañana borrachísimo hasta el tope y a fuerza quería hacer el amor. Yo estaba extremadamente cansada y llegó al punto de violarme (...) Él me decía: 'Esa es tu obligación porque la mujer tiene que darle sexo al marido. Pero yo tenía que levantarme a las seis y él llegaba a las cinco'. Entonces yo le decía: 'déjame descansar, déjame dormir'", señaló.

La cubana aseguró que no podía alejarse debido a que atravesaba por una difícil situación económica; sin embargo, durante el tiempo que vivieron juntos se ingenió algunas estrategias para evitar ser abusada: “Yo le ponía clavos a la puerta para que él no entrara. Él rompía la puerta", relató. “[Tuve que quedarme] ahí hasta que ya fui independiente y tuve dinero suficiente para irme a rentar yo sola, porque no quería regresar con mis papás”, comentó.

Finalmente, agregó que él llegó a pegarle para que tuvieran intimidad y que sufrió de violencia psicológica, pues durante su paso por Colombia el intérprete de 'Rondando tu esquina' le hacía sentir que ella no era suficiente para su gusto.



Sobre Danny Frank