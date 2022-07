¿No puede reconocer rostros? Este es el trastorno que padece Brad Pitt

El actor, modelo y productor de cine, Brad Pitt , ha revelado en una entrevista sufre de prosopagnosia, también denominada “ceguera facial”, una condición y trastorno que se caracteriza por la incapacidad de reconocer el rostro de las personas.

En medio de la entrevista a QG titulada: ‘Brad Pitt: “Todos tenemos el corazón roto”’, el actor de 58 años sostuvo que, aunque dicha condición no ha sido diagnosticada, el está convencido de padecerla: "¡Nadie me cree! Muchas personas me odian porque creen que les estoy faltando el respeto. Pero es un misterio para mí. No puedo captar una cara”.

Mira también: ¿Adiós a un grande? Brad Pitt contemplaría retirarse definitivamente de la actuación

Publicidad

El ganador de dos premios Oscar reconoció el impacto que el padecimiento ha tenido en su confianza, particularmente cuando se trata de contextos sociales y fiestas, pues muchos creen que se trata de una actitud engreída y distante por parte del exitoso actor.

"Hubo un año en el que simplemente dije, este año voy a afrontarlo y preguntarle a la gente dónde nos conocimos, pero todo empeoró. Las personas todavía se ofendían más e interpretaban mi problema como un gesto de vanidad o egolatría. Pero es un misterio para mí, simplemente no puedo recordar un rostro".

Aunque le cuesta recordar a las personas que se encuentra, aclaró que sí que le gustaría recordar a la gente que conoce y le da vergüenza no poder hacerlo.

Te puede interesar: Tom Cruise cumplió 60 años brindando por el éxito de 'Top Gun: Maverick'

Publicidad

Pitt ya se había referido a la prosopagnosia en el año 2013 en un artículo para la revista Esquire, “de vez en cuando, alguien me da contexto y digo: 'Gracias por ayudarme'.

En su entrevista con GQ, el estadounidense también confesó que ha afrontado una depresión leve en los últimos años “que no he podido superar, porque no me he podido aceptar totalmente, con lo bonito y lo feo, no he tenido momentos de alegría”.

Publicidad

Según varios estudios médicos, hay un debate sobre si esta condición afecta solo al reconocimiento de rostros o es un problema más amplio que afecta a toda la red neuronal de ya que algunas de personas que han sido diagnosticadas tampoco identifican bien lugares en los que han estado.