La estrella de Hollywood Brad Pitt , protagonista de varias películas como 'Ocean's Eleven', 'Troya', 'Bastardos Sin Gloria', entre otras cintas, confesó en una entrevista a la revista GQ sus intenciones de dejar de manera definitiva su carrera como actor en un plazo de seis meses.

No obstante, la celebridad aceptó que no está listo del todo para abandonar de inmediato el mundo del séptimo arte. "Me considero en mi última fase [como actor], este último semestre o trimestre".

Pitt, de 58 años de edad, no solo ha crecido como un afamado intérprete en la gran pantalla, también ha desempeñado un rol como productor, además de fundar su propia compañía llamada Plan B Entertainment en 2011, habiendo participado en filmes como 'Kick-Ass','MoneyBall' o 'The Departed', y como mayor logro con la cinta 'Moonlight', la cual significó un premio Oscar de la Academia.

“Siempre quiero hacer algo. Si no estoy haciéndolo, estoy muriendo de alguna manera”, aseveró Brad, quien no se arrepiente de haberse enfocado en la producción de varios proyectos de cine, mismos pasos que hicieron sus colegas George Clooney o Clint Eastwood.

Por otro lado, la expareja de Angelina Jolie , reveló que quiere imitar el camino del estadounidense Jim Carrey , la cual consiste en seguir siendo parte del mundo cinematográfico, dándose la oportunidad de poder escoger entre un proyecto con el que logre remarcar en esa industria, siendo así un buen final para sus años como intérprete.

El conocido director Quentin Tarantino , se manifestó diciendo: "Es una de las últimas estrellas de cine que quedan en la pantalla grande (...) Es una raza diferente de hombre. Y, francamente, no creo que puedas describir exactamente qué es eso, porque es como describir el brillo de las estrellas".

