¿Pelea entre compañeros? Moisés dedicó unas palabras poco amistosas a Criollo en el Desafío The Box

Adrenalina y emoción pura se vivió en la última prueba del Desafío The Box en la prueba de Sentencia, Premio y Castigo en el Box Azul, donde los desafiantes tenían que atravesar una serie de obstáculos y finalmente introducir unos discos en una caja, cuya entrada se asimilaba a la de una alcancía, siendo la puntería y la suerte claves para llevarse la victoria.

El equipo azul no la pasó tan bien durante la competencia, pues de llevar una ventaja considerable, vieron como sus contrincantes lograban dar en el blanco, mientras que ellos se quedaron a puertas de ganar.

Te puede interesar: Alpha le envía el chaleco de sentencia a Grecia, argumentando que se ve "cansada"

Publicidad

Todo lo anterior ocasionó un momento de tensión entre Moisés y Criollo, esto debido a que el cafetero tuvo en sus manos la anotación final para que él, junto a Valkyria, hubiesen llegado primero, no obstante, su falta de precisión afectó el resultado final, generando en el llanero y amigo de Ceta, un momento de ira en donde se expresó con palabras poco cordiales con su colega.

Todo lo dicho por él dio origen a diversas opiniones y reacciones de los internautas y seguidores del reality, catalogando lo mencionado por el Súper Humano como algo sin sentido, puesto que antes Moisés ha afectado a sus compañeros. Por otro lado, el desempeño de Criollo también fue cuestionado en las redes.

Que asco Moisés, se le olvidó que en una prueba de agua se quedó desemarrando un cuerda un montón de tiempo. Sea humilde hermano #DesafioTheBox2 #DesafioTheBox pic.twitter.com/QvmgBXRQ90 — Paola Morales (@Paola96825030) June 24, 2022

Se van a ir a los puños ahorita entre criollo y Moisés??? Veo venir los golpes #DesafioTheBox2 — daniela 🇨🇴 (@louissymdrome) June 24, 2022

Publicidad

Razón tenían las mujeres de Gamma, cuando hay chaleco para mujeres Criollo no se esfuerza. #DesafioTheBox2 — Valentina (@valenvgz) June 24, 2022

"Esta vez no fue la prueba para mí, íbamos de primeros y no me entró (...) sé que perder en esta etapa del juego es un chaleco para una persona", declaró el antiguo miembro de Gamma ante sus compañeros.

Publicidad

Finalmente, luego de recibir la sentencia y el castigo, Grecia, Samir y Criollo se tomaron todo muy tranquilamente e incluso molestaron con los guantes de boxeo que les tocó usar como penitencia, mientras que ambos representantes del llano reflexionaron sobre lo que será su enfrentamiento en el Box Negro.

Revive el capítulo completo y el tenso momento del Desafío The Box: