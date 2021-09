Netflix reveló teaser de 'Rebelde' y los memes en redes no se hicieron esperar

Netflix anunció hace un tiempo el estreno de un remake de la éxitosa telenovela mexicana ' Rebelde' y al fin, durante el evento llamado TUDUM, donde se revelaron varios estrenos, se conoció el teaser de la nueva versión de la producción que marcó a varias generaciones y creó todo un movimiento a nivel mundial.

No se mencionó fecha de estreno, simplemente dijeron: “sabemos que no puedes esperar ni un día más para ver Rebelde, pero todavía falta un poquito más para que se estrene”.

Entre los fanáticos hubo muchas reacciones que se publicaron en redes sociales, pues hicieron memes frente al pequeño clip que la plataforma publicó donde manifestaron lo poco que les gustó el nuevo uniforme que utilizarían los estudiantes en la serie.

Otros fans quedaron impactados, pues el clip empieza con la actriz Azul Guaita cantando la famosa canción que abría la telenovela 'Rebelde', luego aparece Jerónimo Cantillo quién sigue la letra de la canción y se alcanzan a ver los uniformes de los anteriores estudiantes del Elite Way School.

La recordada novela mexicana fue protagonizada por Anahí , Poncho Herrera , Maite Perroni, Christian Chávez, Dulce María y Christopher Uckermann; marcó toda una generación, se estrenó en el año 2004 y de ahí salió la famosa banda RBD, la cual logró el éxito mundial durante varios años, pues finalmente decidieron separarse en el año 2009 y seguir la primera regla que acordaron de que si uno se iba la banda se acababa.

Después de casi 13 años fuera de los escenarios, RBD decidió reunirse y hacer un concierto virtual por la pandemia del COVID-19, allí se unieron solo se estuvieron Anahí, Maite, Christian y Christopher.

Lo que muchos no saben es que este fenómeno comenzó con la serie argentina llamada 'Rebelde Way', quienes también tuvieron una banda llamada Erre Way. Ellos no tuvieron mucho éxito y el productor Pedro Damián quiso intentar una versión mexicana que le dio la vuelta al mundo.

Por ahora los fanáticos de RBD esperan la nueva versión de Netflix, muchos dicen que parece más una versión de la serie española 'Elite' que de 'Rebelde', cabe mencionar que esta nueva producción tiene las mismas canciones de la banda en la versión mexicana.

Mía Colucci cuando vió los nuevos Rebeldes con el nuevo uniforme.



Rebelde #Rebelde pic.twitter.com/pQX1mvVqjI — Hijo De Su Madre (@BraunFlores) September 23, 2021

Aca estoy tratando de entender cómo de esto, pasamos a esto.



Rebelde 2004 // Rebelde Netflix 2022 pic.twitter.com/ytjTa2TBo7 — 𝙻𝙴𝙰𝙽𝙳𝚁𝙾 𝙼𝙰𝙽𝚁𝙸𝚀𝚄𝙴 (@Drolean21) September 23, 2021

Mia Colucci viendo la nueva moda de los chicos de la Elite Way School:#RebeldeNetflix #Rebelde pic.twitter.com/RB3Vs5hWJL — The Series Reporter ➐ (@SeriesReporter) September 25, 2021