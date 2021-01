"No teníamos que esperar a nadie": Maité Perroni sobre ausencia de Dulce María en reencuentro RBD

Pasaron 12 años para que los millones de fanáticos de la popular serie juvenil ‘Rebelde’ y su banda RBD pudieran ver de nuevo en un escenario a sus intérpretes cantando sus más icónicas canciones y aunque el show virtual no contó con dos de sus exintegrante fue todo un éxito en el mundo.

Poncho Herrera y Dulce María fueron los dos artistas que hicieron falta en el espectáculo, esta última, según indicó en entrevistas, porque estaba embarazada y la fecha escogida para el show estaba cercana a la fecha de nacimiento de su bebé.

No obstante, en una reciente entrevista con la revista Rolling Stones México, Maité Perroni se refirió a la ausencia de sus colegas en el reencuentro, desmintiendo lo dicho por Dulce al indicar que no había sido precisamente por su embarazo.

“Poncho está enfocado en su carrera de actor y haciéndolo excelente y Dulce no quiso participar, no por su embarazo, simplemente no quiso formar parte del grupo e este momento, entonces no teníamos que esperar a nadie porque no iba a suceder nada diferente”, indicó.

Con esto, Maite aclaró que tanto Poncho como Dulce no se subieron al escenario por cuestiones de la fecha, sino que simplemente no quisieron hacer parte del tributo.

Publicidad

“Los que estuimos en el show hubiéramos sido los mimos hoy o mañana, lo que no estuvieron fue por decisiones personales y se entiende, hay amor y respetó”, recalcó.