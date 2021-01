Anahí confiesa en redes que se contagió de COVID - 19 en el concierto de RBD

Anahí paralizó las redes sociales, luego de revelar en su cuenta oficial de Instagram que contrajo COVID - 19 durante el show en vivo que se realizó en diciembre como tributo a RBD . La artista aseguró que fue quien más insistió para que se establecieran protocolos de bioseguridad y se realizaran las pruebas necesarias para llevar a cabo el evento en condiciones seguras; sin embargo, un portador del virus se acercó a ella y le transmitió la enfermedad, que actualmente aqueja a millones de personas en el mundo.

La mexicana señaló que permaneció confinada en su casa por casi un año y por desgracia, el único día que se atrevió a salir terminó contagiada, pues un individuo, cuya identidad no reveló, no sabía que el coronavirus había entrado en su organismo y tuvo contacto con ella. La cantante no experimentó cambios en su cuerpo y esto la llevó a convertir a su pareja sentimental en el siguiente afectado, ya que lo infectó.

"Fui completamente asintomática, pero desgraciadamente contagié a mi esposo. Él se sintió muy mal y tuvimos días y noches de mucha angustia y miedo. Los bebés, bendito sea Dios, siempre estuvieron perfectos", fue parte del largo mensaje que escribió la artista en una instastorie para poner a sus seguidores al tanto de su situación médica.

@anahi

Parece que el panorama ya es favorable para la artista y su esposo, pues en su publicación también aseguró que la pesadilla que vivieron es parte del pasado, asimismo aprovechó el espacio para agradecerle al cuerpo médico por la importante labor que están asumiendo en la actualidad y hacerle un llamado a los usuarios de la red a proteger su salud, pues nada vale tanto la pena como para ponerla en riesgo.

Publicidad

"Hoy solo queda dar gracias infinitas a Dios porque estamos bien y pasamos todo esto en casa. A todos los doctores, enfermeros/as y todo el personal de salud que se juega todo día a día por salvar a los demás, a ellos todo el amor, respeto y gratitud", expresó Anahí .