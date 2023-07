Murió Tony Bennett, leyenda de la música en Estados Unidos, a los 96 años

El cantante y compositor Tony Bennett que tuvo una carrera musical de 8 décadas y consiguió la fama con el tema musical 'I Left My Heart in San Francisco' murió este 21 de julio a los 96 años, según su publicista, Sylvia Weiner. Bennett fue diagnosticado con Alzheimer en 2016; sin embargo, continuó actuando y grabando hasta el 2021.

Su última actuación fue en agosto de 2021, cuando apareció junto a Lady Gaga -con quien publicó dos discos- en el Radio City Music Hall de Nueva York en un espectáculo titulado 'One Last Time'. Columbia Records, fichó a Bennett en 1950 y el cantante alcanzó el estrellato en 1962 con el lanzamiento de su canción 'I Left My Heart in San Francisco, que rápidamente se convirtió en uno de los éxitos más importantes de toda su carrera.

Frank Sinatra describió a Bennett como el cantante popular más grande del mundo. Bennett también dejó marca en el cine, debutó en la gran pantalla de en 1966 con 'El Oscar' y en 1999 en se interpretó a sí mismo en la comedia 'Analyze This' (conocida por su traducción al español como 'Una terapia peligrosa' o 'Analízame') en la que los protagonistas eran Robert De Niro y Billy Crystal.

