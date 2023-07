Murió Jo Lindner, influencer de fisicoculturismo, en los brazos de su novia

El reconocido fisicoculturista y creador de contenido digital Jo Lindner murió inesperadamente en los brazos de su pareja sentimental, Nicha, quien confirmó la noticia a través de un sentido mensaje publicado en su cuenta oficial de Instagram. La joven explicó que el youtuber falleció debido a un aneurisma.

De acuerdo con la versión de Nicha, desde hacía varios días Lindner estaba mencionando que sentía dolor en el cuello, e incluso, cuando lo revisó, notó que el área estaba inflamada; sin embargo, el hombre de 30 años decidió no prestarle mayor atención debido a que pensaba que sería algo pasajero.

"Ayer se fue por un aneurisma... Yo estaba allí con él en la habitación... Me puso en el cuello el collar que me hizo... Estábamos acostados abrazados... Esperando el momento de encontrarnos con Noel en el gimnasio a las 16:00... Él estaba en mis brazos", fue parte del mensaje que publicó Nicha. Adicionalmente, le respondió a todos aquellos internautas que lo han criticado a lo largo de su trayectoria en redes sociales, pues se especuló sobre la posibilidad de que los esteroides hubiesen deteriorado su calidad de vida; no obstante, ella desmintió esta información.

"Se construyó a sí mismo y trabajó duro. No es justo. Era lo suficientemente valiente para admitir si los usaba", dijo.

Finalmente, afirmó que de hecho un familiar cercano a Jo falleció por los mismo motivos, por lo que solicitó dejar de compartir cualquier tipo de comentarios que pongan en entredicho el arduo trabajo que hizo para tener un cuerpo tonificado y fuerte.

"Su tía murió de esto hace cuatro años en sus vacaciones, así que puede ser algo genético en el mismo lugar donde Jo tenía dolor en su cuello”, expresó.

Diferentes usuarios de Internet se han tomado el post para enviarle mensajes de aliento a Nicha y para recordar algunos de los videos más icónicos que Lindner compartió con su comunidad.

"No puedo creerlo, siento mucho tu pérdida", "siento tu pérdida, eres una muy buena persona y espero que lo hagas sentir orgulloso una y otra vez❤️", "descanse en paz", "por favor ignora los comentarios tontos. Este no es el momento para cuestionar lo que hace la gente", son algunos de los comentarios que se leen.