Murió el actor Leandro De Niro, nieto del ganador del Oscar Robert De Niro, a los 19 años

A través de redes sociales se ha dado a conocer que murió el actor Leandro De Niro, nieto del ganador del Premio de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas Robert De Niro . El joven de 19 años había tenido la oportunidad de participar en algunos proyectos con gran acogida entre la crítica como es el caso de 'Ha nacido una estrella', película protagonizada por Lady Gaga y Bradley Cooper.

La noticia fue confirmada por su progenitora Drena De Niro en su cuenta oficial de Instagram, donde dejó ver un emotivo mensaje: "Mi hermoso y dulce ángel. Te he amado más allá de las palabras, desde el momento en que te sentí en mi vientre. Has sido mi alegría, mi corazón y todo lo que fue siempre puro y real en mi vida. Desearía estar contigo ahora mismo. Ojalá estuviera contigo . No sé cómo vivir sin ti, pero trataré de continuar y difundir el amor y la luz que tanto me hiciste sentir al convertirme en tu mamá".

Algunas celebridades como Lenny Kravitz, Naomi Campbell y Rosie Pérez se han tomado el post para enviar sentidos mensajes de condolencias tanto a su familia como a sus seres más cercanos: "Querida Drena, te envío mi más sentido pésame a ti y a la familia. Todo esto va más allá de las palabras en este momento. Te quiero" y "Drena con el corazón roto por ti, un dúo, no puedo imaginar cómo te debes sentir, que el Señor te cubra y te tenga en sus brazos, en este momento tan triste y de pérdida... Te amo, siempre estaré aquí para ti 🕊️💔".



¿De qué murió Leandro De Niro?

De acuerdo con TMZ, las autoridades señalaron que Leandro fue encontrado porque un amigo estaba intentado comunicarse con él desde hacía varios días sin tener éxito alguno. Al parecer, el cuerpo no presentaba ningún tipo de traumatismo, pues fue hallado postrado en una silla en medio de su apartamento en Nueva York avaluado en 950 mil dólares.

