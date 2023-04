'Joker 2': Lady Gaga recreará el baile de Joaquin Phoenix en las escaleras

A través de redes sociales se ha viralizado una serie de videos en los que se logra ver a los actores Lady Gaga y Joaquin Phoenix en medio del rodaje de 'Joker 2: Folie à Deux', la segunda entrega de la exitosa película en la que Harley Queen está a cargo de la intérprete de canciones como 'Born this way', 'Million reasons' y 'Bad romance'.

El Joker logró convertirse en una de las películas favoritas de los fanáticos de DC Comics, incluso obtuvo 11 nominaciones a los Premios Oscar y logró ganar dos premios en las categorías Mejor Actor para Phoenix y Mejor Banda Sonora Original para el compositor Hildur Guðnadóttir.

Justo después de varios días de filtraciones, ahora surgen algunos videos y fotografías de los actores caracterizados con sus personajes, maquillaje que ha sido muy comentado a través de las plataformas digitales. Sin embargo, lo que más ha dado de qué hablar es el hecho de que Gaga tendrá la posibilidad de recrear el baile que hizo el Joker en la primera entrega durante su paso por las escaleras.

Lady Gaga filming on the Joker stairs for #JokerFolieADeux pic.twitter.com/MDxJHl4Kv1 — Geek Vibes News (@GeekVibesNews) April 1, 2023

Las grabaciones se están llevando a cabo en el Bronx, barrio que conecta las avenidas Shakespeare y Anderson en West 167th, de Nueva York. Este lugar, de hecho, se ha convertido en un sitio turístico para los extranjeros que son fanáticos del proyecto cinematográfico, así lo dejó saber el medio Woman.



Los cambios de look de Lady Gaga

La intérprete de 'Alejandro' ha dado vida a Harley Queen con dos diferentes atuendos, pero en el mismo lugar ya citado. En el primero se le vio con un maquillaje característico de la psiquiatra del manicomio Arkham de Ciudad Gótica que terminó enamorada de su paciente. En el segundo outfit, por su parte, lució un gran abrigo de pelo oscuro y un bolso vintage que la hacen ver mucho más profesional.



