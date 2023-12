Mujer hizo la revelación de sexo del bebé que tuvo con un muñeco de trapo

Lo que parecía ser algo impensable para muchos se ha convertido en una realidad, al parecer, para algunas personas que han decidido establecer una relación amorosa con muñecos de trapo y llegar al punto de conformar una familia con ellos, hecho que causa mucha sorpresa en quienes se han enterado de estas noticias a través de las redes sociales, tal y como pasó con una mujer que se volvió viral por hacer una revelación de sexo acompañada por su particular esposo.

El evento, en el cual hubo alrededor de 40 invitados, estaba lleno de decoración con globos y manteles rosados y azules, dos tortas en las cuales se podían leer los posibles nombres del bebé y pequeñas figuras con la forma de un niño y una niña.

La mujer brasilera, quien tiene 37 años, ya había sido viral en redes sociales luego de que se conocieran las fotos de su boda con el muñeco de trapo cuyo nombre es Marcelo. Esta llamativa relación surgió como una necesidad de entablar un amorío con un hombre fiel y bueno, motivo por el que su propia madre fue quien le hizo este regalo. No obstante, también se ha conocido que él la ha engañado con otras mujeres, aunque ella ha continuado con su matrimonio.

Cabe destacar que esta particular pareja tiene otro hijo, el cual supuestamente fue secuestrado, y quien es una fiel copia de su padre, pero en un tamaño mucho más pequeño, pues simula ser un bebé.

Con respecto a este segundo embarazo, la mujer decidió compartir con sus seguidores en redes sociales cómo fue toda la celebración en medio de la revelación de sexo, en la cual estuvo acompañada por sus seres queridos.

Lejos de lo que muchos creerían, la familia de esta brasilera se mostró bastante feliz por la noticia de este bebé y festejaron llenos de emoción cuando la bengala de humo dio a conocer que es una niña. De acuerdo por lo dicho por la brasilera que se volvió viral, dará a luz en diciembre de 2023.

En medio de la revelación de sexo, la particular pareja no dudó en dar una muestra de su amor, ya que la mujer no se contuvo y besó a su esposo hecho de trapo, puesto que ahora serán cuatro.