Rapero colombiano fue denunciado por su expareja por presunta violencia doméstica

El 2 de diciembre se vivió la Final Internacional de la famosa Batalla de Red Bull en el Movistar Arena, un evento que reunió a diversos talentos del freestyle y en el que iba a participar William Daniel Martín Martínez; no obstante, el pasado martes 28 de noviembre los organizadores comunicaron que el rapero, conocido en el mundo artístico como Carpediem, no estaría presente.

Hasta ese momento no se tenía claridad sobre los motivos de su baja en el evento, sin embargo, en horas de la noche del 3 de diciembre se dio a conocer que se le impidió participar en la importante competencia por una denuncia de su expareja por violencia doméstica.

La joven utilizó su perfil de Instagram para relatar los hechos que la llevaron a denunciar al MC. En su publicación, además de contar los detalles de la agresión, incluyó fotos de la radiografía donde se ven las fracturas, las pruebas de la acusación y capturas de pantalla de sus conversaciones con el artista, quien le dijo que se sentía “horrible por ese accidente”.

Cabe recordar que la mujer conoció a Carpediem en enero de 2022 y tiempo después se convirtieron en pareja.

“Me causó tres fracturas en el brazo derecho y lo denuncié por violencia doméstica”, inició contando. Explicó que todo sucedió en la madrugada del viernes 24 de noviembre después de haberlo acompañado a un partido de fútbol que terminó en una salida con más amigos bebiendo cerveza.

Cerca de las 12:40 a.m. ella empezó a sentirse indispuesta y con deseos de irse a descansar, sin embargo, “desde ahí empezó a ser grosero. Nos fuimos a casa, entré al baño y a los 2 minutos él irrumpió de manera agresiva a manotearme la cara y culparme”, dijo.

Acto seguido, ella fue a su cama a recostarse, pero él empezó a golpearla en su rostro, por lo que decidió llamar a su madre y empacar sus pertenencias al ver que él salió del apartamento. No obstante, a su regreso, Carpediem continuó agrediéndola.

“Salí corriendo a encerrarme en el baño a pedir ayuda y antes de entrar él me agarró duro, me sometió y me rompió el brazo retorciéndolo tanto que me causo tres fracturas. Me dejó mal de salud y como estaba sola no tenía ayuda, me tocó correr con el brazo roto que hasta me desmayé bajando las escaleras y tuve que llegar corriendo a una clínica cerca”.

El rapero fue detrás de ella para hacer creer a los demás que se había tratado de un accidente, pero nadie le creyó.

La denuncia de la joven ha sido ampliamente compartida, por lo que, en las historias de su perfil escribió: “Si decidí hablar hoy es porque el primero apenas me operaron y esto es un proceso difícil, no sabía de donde sacar fuerzas para escribir todo eso, pero lo hice, si me demoré o no es mi proceso y nada justifica la violencia”.

En la sección de comentarios se puede leer uno de Natalia Ortega, quien al parecer fue su pareja y también fue víctima de presunta violencia: "Este tipo nunca cambió, confirmó que viví un infierno años con el de la misma forma hace unos años. Te apoyo, yo tengo las pruebas de la fiscalía de hace unos años por un mismo caso con él. Accidente nunca fue”.

Por el momento Carpediem no se ha pronunciado ante los hechos y se espera que lo haga muy pronto.