Influenciadora denunció trato agresivo por parte de un conductor: "no sé a dónde me iba a llevar"

A través de su cuenta oficial de Tik Tok, en donde recoge más de 600 mil seguidores, la creadora de contenido digital Camila Andrea denunció un incómodo y temeroso momento que vivió luego de solicitar un servicio de taxi por medio de una aplicación de trasporte.

El hecho ocurrió el pasado 28 de octubre, cuando la joven se encontraba con sus amigas en el Coliseo Live, ubicado después del Puente de Guaduas, y decidió pedir un servicio de taxi a la 1:30 a.m. porque se quería ir en dirección a un establecimiento comercial situado en la 85.

El problema se originó en realidad cuando iban cerca de la estación de esta calle, pues el hombre le dijo que no la dejaría en el lugar que ella había solicitado a través de la aplicación, sino que detendría el auto mucho antes.

Ante la revelación, Camila señaló que no la podía dejar en la mitad de la calle teniendo en cuenta que estaba en tacones, vestida con un disfraz de Halloween y en plena madrugada, lo que podría ser bastante peligroso para ella.

“Yo ya le había pagado, suelo hacerlo antes para que me rinda el tiempo y bajarme rápido (…) Yo dije entonces ‘llamemos a la Policía’ porque pues cómo me va a dejar acá sola”, aseguró.

El sujeto, identificado como John Alexander, accedió a hablar con las autoridades que estaban por la zona; sin embargo, antes de que esto ocurriera, maniobró el vehículo y se devolvió por un retorno en la vía a alta velocidad y explicando que la regresaría al lugar de partida.

La influenciadora intentó pedir ayuda a varias personas que estaban por el camino; sin embargo, nadie la auxilió. Cuando ya habían avanzado algunas cuadras, recibió el apoyo de un joven llamado Jerónimo (al que le agradeció públicamente), quien la sacó del carro y le preguntó si estaba bien.

