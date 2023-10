"Yo no cobro plata, ni tengo una agencia de viajes": Padre Chucho hace denuncia en Día a Día

El Padre Chucho hizo esta aclaración en Día a Día debido a los rumores en redes en los que se afirma que él tiene una agencia de viajes con la que cobra dinero a los feligreses para ir a las peregrinaciones a Tierra Santa. El Padre Chucho fue enfático en afirmar que él mismo pagó su viaje y no cobró ni un solo peso por la peregrinación.

Fueron días de mucha zozobra los que vivió este grupo de colombianos en Israel. Según comenta el Padre Chucho, se encontraba en el Vaticano en la Asociación Internacional de Exorcistas, cuando lo invitaron a ser guía espiritual del grupo de peregrinos hacia Israel.

Todo pintaba muy bien, hasta que la guerra entre Hamás e Israel comenzó y se atravesó en su viaje. Se encontraba allí con más de 90 personas, con los que pasó días de mucha preocupación y sintieron la amenaza muy cerca.

Al mismo tiempo que hizo esta denuncia mencionó que en redes sociales circulan comentarios que indican que él tenía conocimiento de cuando Hamás lanzaría los misiles iniciando la guerra con Israel, poniendo en riesgo al grupo de personas con quienes viajaba, lo cual mencionó durante la transmisión del programa que es mentira, así que invitó a todos los consumidores de redes sociales que no creyeran en todo esto que estaban difamando sobre él.

El padre Chucho mencionó lo siguiente en la entrevista que le concedió a Iván Lalinde para las redes sociales de Día a Día: “Si yo pudiera denunciar penalmente esto, lo haría, porque están jugando con el dolor y a mi me han calumniado y hacen de todo, pero esto me parece irrespetuoso, esto me parece agresivo, yo no he cobrado 6 mil dólares ¿Cómo yo voy a cobrar?, y que yo sabía el día del atentado terrorista, o sea esto es totalmente absurdo, nadie sabe el dolor de los demás, yo solamente le digo a las personas que están haciendo eso ¡No lo hagan!”.

Seguido a esto aclaró: “Sí, me regalaron el viaje y yo no lo acepté porque se lo di a una persona que no tenía los recursos para ir”. Aquí la entrevista con el presentador del magacín de la mañana de Caracol Televisión:

