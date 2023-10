El Padre Chucho confesó que tiene un vínculo cercano con Yo Me Llamo Raphael

Hace unos días, Jesús Hernán Orjuela más conocido como el Padre Chucho fue noticia en diferentes medios de comunicación al descubrirse que se encontraba en territorio Israelí en medio de la guerra en Oriente Medio.

Después de una travesía por varios días para lograr regresar a Colombia con todo el grupo de personas que lo acompañaba, su llegada al país fue posible y aceptó la invitación que Día a Día le hizo para contar su experiencia.

Lo particular de esta entrevista es que estaba acompañada por uno de los más recientes exparticipantes de Yo Me Llamo , se trata de Alejo López o más conocido como el imitador del cantante español Raphael .

Pero, ¿qué tiene que ver el padre Chucho con Yo Me Llamo Raphael? Para los que no saben, ellos son primos y el padre Chucho ha apoyado el talento de su primo Alejo por medio del coro de su iglesia e incluso, cuando decidió presentarse en la competencia le dio algunas clases para que lograra avanzar en el programa. Te mostramos un video en el que se evidencian algunas de las clases del padre Chucho en la iglesia:

Al finalizar la entrevista con el Padre Chucho en la sala de Día a Día, Alejo entró cantando “Yo soy aquel” caracterizado de Raphael, mostrando no sólo lo que aprendió en la Escuela, sino también los consejos de su primo, que con una sonrisa mantuvo su atención en la presentación, terminando con el gesto "me ericé", que caracteriza a Amparo Grisales una de las jurados del programa. Puedes ver aquí la presentación del artista:

Alejo López o Yo Me Llamo Raphael también recalcó en esta entrevista con Catalina Gómez para las redes de Día a Día la familiaridad y el apoyo por parte de su primo durante este proceso: “Sí, él estuvo muy pendiente en mi proceso aquí en el programa, cuando me vio salir de una vez me llamó, me dijo, vamos a bailar, vamos a hacer esos movimientos felinos, me daba él esos consejos y muchas gracias a él por ese apoyo”, mencionó en la entrevista:

