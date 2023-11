Integrantes de Piso 21 denunciaron que les robaron sus equipos; ahora ofrecen recompensa

A través de redes sociales, a la reconocida agrupación paisa Piso 21 reveló que sus integrantes fueron víctimas de un robo mientras salían de uno de sus conciertos este 2 de noviembre en la capital colombiana y aseguró que están dispuestos a ofrecer una recompensa para poder recuperar sus herramientas de trabajo.

Según informó David Escobar Gallego, más conocido como 'Dim', el hecho ocurrió al terminar un espectáculo, ya que se encontraban organizando sus pertenencias y dejaron los in ears dentro de una maleta. Desafortunadamente, cuando la fueron a tomar, ya no estaba.

Cabe aclarar que estos son unos dispositivos que les permiten a los artistas obtener referencia auditiva de una mezcla de sonidos, del ambiente e incluso de música pregrabada. Adicionalmente, estas herramientas están hechas a la medida de quiénes las usan en esta oportunidad, por lo que los músicos aclararon que la persona que se los llevó no puede sacarles muchas ganancias.

“Tenemos viaje ahorita para Ecuador a otro show, esos son in ears hechos a medida, eso no le sirve a nadie más (…) Bueno, ofrecemos recompensa si alguien sabe el paradero, estos son equipos que, en verdad, tienen un valor para nosotros y también nos permiten desempeñarnos satisfactoriamente en cada uno de nuestros shows, así que si tienen alguna información, contáctenos”, mencionaron los artistas en medio de un video, que ya ha sido replicado por varios portales de noticias.

Ante la revelación, diferentes fanáticos se han tomado las redes sociales para rechazar cualquier hecho delincuencial y difundir la información, pues de esta manera pueden llegar a más personas y así quizás dar con los responsables.