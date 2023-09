Piso 21 hizo sold out en el Movistar Arena y tuvo como invitado especial a Carlos Vives

Una verdadera fiesta se vivió el pasado 22 de septiembre en el Movistar Arena de Bogotá, cuando Dim, El Profe, Pablito y David Lorduy, integrantes de la famosa agrupación Piso 21 , se subieron al escenario para demostrar que Los Muchachos habían regresado a casa con una carrera musical más fuerte que nunca.

Las puertas del Movistar Arena de Bogotá se abrieron desde las 7:00 p.m. y, mientras los asistentes se ubicaban en sus respectivos asientos, el grupo asistió al Meet and greet a las 8:00 p.m. que se estaba llevando a cabo al respaldo del escenario y en el que recibieron un reconocimiento por tener un sold out en el evento.

Mira también: Piso 21 se une con Gabito Ballesteros para salir de las relaciones tóxicas con 'Me Liberé'

El concierto empezó hacia las 8:30 p.m. y la primera presentación estuvo a cargo de Juan Palau, quien demostró no solo sus habilidades para la música, sino también para el baile. Luego de su espectáculo, Juan Duque se apoderó de la tarima principal para interpretar algunas de sus canciones más famosas, robándose el corazón del público, pues más adelante tendría la posibilidad de compartir con Los Muchachos en vivo y en directo.



¿Cómo fue el espectáculo de Piso 21 en Bogotá?

El grupo paisa pisó el escenario a las 10:00 p.m. haciendo vibrar a sus admiradores al ritmo de grandes éxitos como 'Me llamas', 'Báilame despacio', 'Besándote' y 'Mató mi corazón'. Luego de emocionar a todos con su energía, los cuatro artistas saludaron al público bogotano, entre los que también se encontraban mexicanos y brasileros, para revelar lo importante que es este show en su carrera artística, pues llevan trabajando cerca de 12 años dentro de la industria.

No te pierdas: Piso 21 y Nicky Jam se unen nuevamente y presentan para este verano ‘Déjalo en visto’

El show continuó con temas como 'Una vida para recordar', 'La vida sin ti', 'Puntos suspensivos' y 'Felices perdidos'; no obstante, Los Muchachos hicieron un pausa para darles la bienvenida a Fainal y Shako, con quienes colaboraron en 'En mi piel'.

Publicidad

Otros temas como 'Te amo', 'Más de la una' y 'Mami' fueron interpretados, dando paso así a un momento de puro despecho, pues pidieron la ayuda de producción para brindar por esos amores que han marcado la vida de cada uno de sus seguidores y recordar las tusas más grandes con 'Pa olvidarme de ella'.

El escenario número 2 se robó la atención del público, pues fue el lugar en el que aparecieron los cantantes para conectar con los fanáticos que los vieron crecer durante su recorrido en la industria, ya que interpretaron las canciones más antiguas de su repertorio como 'Correr el riesgo, 'Suele suceder' y 'Quítate la pena'.

Luego de cantar 'Déjalo en visto' y 'Tan bonita', los jóvenes aprovecharon para hablar sobre cómo ha sido su paso por el extranjero y también para agradecer a los primeros artistas que les abrieron las puertas y poder apostarle mucho más a la música. Fue justamente en ese momento cuando invitaron al maestro Carlos Vives a aportar la cuota vallenata, quien llegó acompañado de Egidio Cuadrado.

Te puede interesar: Piso 21 sorprende con las melodías de su nueva canción 'Nadie La Controla'

Publicidad

Dentro de sus emotivas palabras hizo una extensiva invitación para participar en su concierto que se llevará a cabo en El Campín en diciembre de 2023. Asimismo, hizo junto a Piso 21 su propia versión de 'Volví a nacer' y les pidió a los asistentes corear "viva el vallenato" como si tratara de un estribillo rockero.

Por último el grupo cerró con 'Te vi', 'Los cachos' y 'Déjalo que vuelva'. Antes de irse, Los Muchachos se dieron un profundo abrazo mientras escuchaban los gritos de felicitación por parte de sus seguidores, demostrando la unidad que los caracteriza.

Cabe aclarar que los cuatro integrantes de Piso 21 tuvieron su momento para brillar en solitario dentro del concierto. Mientras que Dim tuvo la oportunidad de revelar cómo se dio la colaboración con los Black Eyed Peas luego de tocar puertas en varias partes, Pablito sorprendió con una pequeña interpretación de rap, Lorduy se unió a los bailarines para hacer una muestra artística y El Profe tuvo un solo en el que junto a su guitarra recordaron algunos clásicos como 'Smooth Criminal' y 'We will rock you'.

El grupo cantó un poco más de 20 canciones propias y de otros artistas y también tuvo dos cambios de vestuario. El desfogue de energía que mantuvo durante el espectáculo hizo que los admiradores se quedaran con ganas de volver a tener a Los Muchachos en casa.